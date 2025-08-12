Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Defesa Civil do Estado alerta para situação de emergência em regiões do interior paulista

Previsão indica índices críticos de umidade relativa do ar, chegando a 11% em algumas regiões do estado

12/08/2025 11h45
Por: Redação Fonte: Secom SP
A previsão indica que, entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%
A Defesa Civil do Estado alerta que nesta terça-feira (12) regiões de Presidente Prudente e Marília devem registrar umidade relativa do ar em torno de 18%, enquanto as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto poderão chegar a 13%. Já nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os índices podem ficar próximos de 11%, caracterizando situação de emergência conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na segunda-feira (11), o estado já enfrentou níveis muito baixos de umidade. Ao todo, foram emitidos via SMS alertas para 78 municípios que registraram índices entre 13% e 29%. Entre os menores valores observados, destacam-se Ituverava (13,0%), Tambaú (16,7%), Mococa (18,1%), Jeriquara (18,4%) e Pedregulho (19,0%). Na outra ponta, as cidades com índices mais altos foram General Salgado (29,8%), São Pedro (29,9%), Brodowski (29,9%), Nhandeara (29,5%) e Promissão (29,4%).

A previsão indica que, entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%. A partir de quinta-feira (14), com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Classificação prevista da umidade relativa do ar no estado:
• Observação – Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira: 40%; Região Metropolitana de São Paulo: 40%; Baixada Santista e Litoral Norte: 70%
• Atenção – Vale do Paraíba e regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara: 30%
• Emergência – Presidente Prudente e Marília: 18%; Barretos, Franca e Ribeirão Preto: 11%; Araçatuba e São José do Rio Preto: 13%

A Defesa Civil reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde durante períodos de baixa umidade, evitando exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia, aumentando a hidratação e umidificando ambientes.

