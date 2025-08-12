Governo de SP anuncia empresas selecionadas para a gamescom, na Alemanha

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com 10 empresas para um dos maiores eventos sobre jogos eletrônicos do mundo, a gamescom, que acontece entre 20 e 24 de agosto, em Colônia, na Alemanha. A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP , programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural. As empresas selecionadas, que terão acesso e poderão fechar negócios e parcerias com alguns dos maiores players globais do setor, são: Ilex, Alchemy, Rockets Audio, Pepita Digital, Trexx, R2, uX4indie, Estúdio Periférico, Webcore e Engage XP.

“A participação de São Paulo na gamescom evidencia a força da nossa indústria de games e seu potencial para atrair investimentos e impulsionar novos negócios. O CreativeSP tem sido decisivo para ampliar esse alcance internacional”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton.

O universo dos games – que envolve jogos para computadores, celulares, consoles e no segmento online, por exemplo – já movimenta quase R$ 1 bilhão por ano e emprega 6 mil pessoas no Estado, apontam dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames). São Paulo lidera a indústria nacional e concentra pelo menos 30% dos desenvolvedores de games do país, o que dá mais de 300 empresas.

