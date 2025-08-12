Terça, 12 de Agosto de 2025
Coletas itinerantes reforçam estoque de sangue e ampliam cadastro de medula óssea em Rondônia

Com o objetivo de levar o serviço de coleta até municípios distantes e facilitar o acesso da população, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de ...

12/08/2025 11h25
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
A iniciativa fortalece o compromisso com a saúde pública e garante mais segurança no atendimento de urgências e emergências hospitalares
A iniciativa fortalece o compromisso com a saúde pública e garante mais segurança no atendimento de urgências e emergências hospitalares

Com o objetivo de levar o serviço de coleta até municípios distantes e facilitar o acesso da população, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) tem intensificado a agenda de atendimentos fora das unidades fixas, utilizando a unidade móvel. A iniciativa fortalece o compromisso com a saúde pública e garante mais segurança no atendimento de urgências e emergências hospitalares.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental para que os serviços de saúde cheguem a todas as regiões. “As coletas itinerantes mostram que, com organização e apoio da população conseguimos salvar vidas e dar mais conforto para quem precisa de atendimento”, salientou.

A Fhemeron tem intensificado a agenda de atendimentos fora das unidades fixas, utilizando unidade móvel
A Fhemeron tem intensificado a agenda de atendimentos fora das unidades fixas, utilizando unidade móvel

A presidente da Fhemeron,Gabriele Gaspar, destacou que as coletas itinerantes são estratégicas para manter os estoques em níveis seguros. “Muitas vezes, quem mora no interior tem dificuldade de se deslocar até um hemocentro. Por isso, quando levamos a coleta até essas cidades, aumentamos a participação e incentivamos também o cadastro no banco de medula óssea.”

PARTICIPAÇÃO

As coletas em São Francisco do Guaporé, realizadas pelo Hemocentro de Rolim de Moura, registraram112 bolsas coletadase4 cadastros de medula óssea. Já em Jaru, sob a coordenação do Hemocentro de Porto Velho,305 pessoas comparecerampara doar, resultando em273 bolsas coletadase23 novos cadastros de medula óssea.

Participaram das ações equipes técnicas da Fhemeron, servidores das unidades de Rolim de Moura e Porto Velho, além de profissionais de saúde municipais e voluntários que apoiaram a organização e o atendimento aos doadores.

Fonte
Texto: Dinho Nascimento
Fotos: Assessoria Fhemeron
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
