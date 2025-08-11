Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Previsão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firme

Sensação térmica será de frio, com chance de nevoeiros na faixa leste, que podem reduzir a visibilidade nas primeiras horas do dia

11/08/2025 18h58
Por: Redação Fonte: Secom SP
Na capital, as temperaturas variam entre 11°C e 19°C nesta terça-feira (12). Foto: Divulgação/Governo de SP.
Na capital, as temperaturas variam entre 11°C e 19°C nesta terça-feira (12). Foto: Divulgação/Governo de SP.

Nesta terça-feira 12/08, a massa de ar frio e seco mantém o tempo firme em todo o Estado de São Paulo.

Pela manhã, a sensação térmica será de frio, com chance de nevoeiros na faixa leste, que podem reduzir a visibilidade nas primeiras horas do dia. Há possibilidade de geadas, especialmente na Serra da Mantiqueira e no Noroeste paulista.

No Litoral Norte, o vento úmido e frio vindo do mar ainda pode provocar chuva fraca.

As mínimas devem ficar próximas de 11 °C na capital e em São José do Rio Preto, e chegar aos 8 °C em Campinas. À tarde, o sol aparece entre poucas nuvens, mas o ar polar mantém as máximas amenas em todo o Estado.

O tempo seco favorece a queda da umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 20% em regiões como Barretos, Ituverava, Presidente Prudente e Bauru.

À noite, o tempo segue estável e as temperaturas voltam a cair gradualmente.

Em dias frios, acompanhe a previsão do tempo e agasalhe-se bem para enfrentar as baixas temperaturas.

LEIA MAIS: SP Sempre Alerta: entenda o significado das cores dos avisos da Defesa Civil

Ouça a previsão do tempo no boletim de rádio da Defesa Civil

Foto: Reprodução/Secom SP
Foto: Reprodução/Secom SP
