Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Geral Rondônia

Começa nesta terça-feira, 12, nova etapa de inscrição para 20 cursos do programa estadual Vencer, em Rondônia

Com a oferta de mais de 2.130 vagas remanescentes em 20 cursos, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da A...

11/08/2025 16h41
Por: Redação Fonte: Secom Rondônia
Lançado em 2024, o programa estadual já capacitou profissionalmente mais de 2 mil pessoas em várias áreas
Lançado em 2024, o programa estadual já capacitou profissionalmente mais de 2 mil pessoas em várias áreas

Com a oferta de mais de 2.130 vagas remanescentes em 20 cursos, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), divulgou nesta segunda-feira (11), novo prazo de inscrição para o programa de capacitação profissionalVencer, que acontece a partir das 8h desta terça-feira (12) e seguirá até as 23h59 do próximo dia 31 pelo portal do governo . Com a reabertura, agora são 3 mil vagas disponibilizadas em 32 cursos nas áreas de energia; alimentos e bebidas; vestuário; tecnologia da informação; automotiva; refrigeração e climatização; gestão; comércio; turismo; gastronomia; moda; e beleza.

Ao reforçar a importância doVencer, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, lembrou, que além dos cursos gratuitos, os beneficiários recebem o material didático, auxílio financeiro de R$ 200 mensais durante um ano e ao final do curso o kit profissional para começar a trabalhar. “Com o programa, estamos dando condições para que os rondonienses sejam protagonistas de suas histórias no campo financeiro e, posteriormente possam abrir portas de trabalho para outros que precisam. Isso é a assistência integrada com o desenvolvimento social”, ressaltou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, explicou que a reabertura das inscrições foi necessária para completar as 3 mil vagas planejadas para esta etapa de 2025, considerando a procura pelos cursos do programa estadual que vem mudando a história de muitas famílias. “Estamos dando oportunidade para que mais pessoas possam ser capacitadas profissionalmente neste ano, aumentando as chances de ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo abrir seu próprio negócio.”

Para ampliar as chances de participação, neste ano oVencercontempla 20 municípios, 10 a mais que na edição de 2024, que são: Porto Velho, Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

O programa estadual lançado em 2024 teve 6.910 inscrições, das quais 2.896 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 1.836 concluíram o curso e 1.173 já receberam o kit para começar a trabalhar.

Os cursos com vagas nesta etapa são:

  • Assistente Administrativo
  • Assistente Financeiro
  • Assistente de Marketing e Vendas
  • Assistente de Logística
  • Vendedor
  • Comprador
  • Editor de Vídeo Digital
  • Programador web
  • Administrador de Redes
  • Operador Computador
  • Montador e Reparador de Computadores
  • Instalador e Reparador de Redes de Computadores
  • Agente de Viagens
  • Padeiro
  • Costureiro
  • Manicure e Pedicure
  • Desenvolvedor Back-End
  • Designer de Criação e Animação 2D e 3D
  • Desenvolvedor Mobile Multiplataformas
  • Doces Finos

Fonte
Texto: Veronilda Lima
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Previsão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firme
Rondônia Campanha amplia coleta de DNA em Rondônia; mobilização é intensificada entre os dias 5 e 15 de agosto
Rondônia JUABP e Az de Ouro conquistam o título no encerramento do 41º Arraial Flor do Maracujá
São Paulo Incêndio florestal em parque de SP alerta para os riscos do fogo na natureza
São Paulo Parceria entre Governo de SP e prefeitura da capital viabiliza câmeras com reconhecimento de placas para motos da PM
São Paulo Carretas do Caminho da Capacitação chegam a mais 12 cidades da região de Bauru
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias