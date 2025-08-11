Começa nesta terça-feira, 12, nova etapa de inscrição para 20 cursos do programa estadual Vencer, em Rondônia

Com a oferta de mais de 2.130 vagas remanescentes em 20 cursos, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), divulgou nesta segunda-feira (11), novo prazo de inscrição para o programa de capacitação profissionalVencer, que acontece a partir das 8h desta terça-feira (12) e seguirá até as 23h59 do próximo dia 31 pelo portal do governo . Com a reabertura, agora são 3 mil vagas disponibilizadas em 32 cursos nas áreas de energia; alimentos e bebidas; vestuário; tecnologia da informação; automotiva; refrigeração e climatização; gestão; comércio; turismo; gastronomia; moda; e beleza.

Ao reforçar a importância doVencer, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, lembrou, que além dos cursos gratuitos, os beneficiários recebem o material didático, auxílio financeiro de R$ 200 mensais durante um ano e ao final do curso o kit profissional para começar a trabalhar. “Com o programa, estamos dando condições para que os rondonienses sejam protagonistas de suas histórias no campo financeiro e, posteriormente possam abrir portas de trabalho para outros que precisam. Isso é a assistência integrada com o desenvolvimento social”, ressaltou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, explicou que a reabertura das inscrições foi necessária para completar as 3 mil vagas planejadas para esta etapa de 2025, considerando a procura pelos cursos do programa estadual que vem mudando a história de muitas famílias. “Estamos dando oportunidade para que mais pessoas possam ser capacitadas profissionalmente neste ano, aumentando as chances de ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo abrir seu próprio negócio.”

Para ampliar as chances de participação, neste ano oVencercontempla 20 municípios, 10 a mais que na edição de 2024, que são: Porto Velho, Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

O programa estadual lançado em 2024 teve 6.910 inscrições, das quais 2.896 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 1.836 concluíram o curso e 1.173 já receberam o kit para começar a trabalhar.

Os cursos com vagas nesta etapa são:

Assistente Administrativo

Assistente Financeiro

Assistente de Marketing e Vendas

Assistente de Logística

Vendedor

Comprador

Editor de Vídeo Digital

Programador web

Administrador de Redes

Operador Computador

Montador e Reparador de Computadores

Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Agente de Viagens

Padeiro

Costureiro

Manicure e Pedicure

Desenvolvedor Back-End

Designer de Criação e Animação 2D e 3D

Desenvolvedor Mobile Multiplataformas

Doces Finos

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia