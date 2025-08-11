Campanha amplia coleta de DNA em Rondônia; mobilização é intensificada entre os dias 5 e 15 de agosto

Entre os dias 5 e 15 de agosto, o governo de Rondônia convoca familiares de pessoas desaparecidas, especialmente de primeiro grau, para coleta de DNA. A coleta, realizada pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) é rápida, simples e indolor, por swab bucal (cotonete estéril), e acontece em diversas unidades estaduais, como parte da Campanha Nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Embora a mobilização ocorra nesse período, a coleta pode ser feita durante todo o ano em qualquer unidade da Politec em Rondônia, no horário das 7h30 às 13h30.

A ação busca fortalecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), ampliando a possibilidade de localizar e identificar pessoas desaparecidas com mais precisão e agilidade. Em Rondônia, os dados revelam a dimensão do desafio: entre 2024 e 2025, foram registrados 1.451 casos de pessoas desaparecidas, o que representa uma média de três registros por dia.

O governo de Rondônia aplicou recursos, via Fundo Estadual de Segurança Pública, na aquisição de equipamentos modernos (plataforma automatizada para processamento de amostras biológicas e reagentes), treinamento de pessoal e modernização de laboratórios em Porto Velho e Vilhena. Essas ações elevam a capacidade técnica e o alcance das perícias.

Dados de desaparecidos em Rondônia, nos anos de 2024 e 2025

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação da população é fundamental para o sucesso da campanha. “Com mais estrutura e tecnologia de ponta, a ciência forense ganhou protagonismo na resolução de casos em Rondônia. A participação na mobilização é essencial, pois cada coleta representa uma nova chance de reencontro e de respostas às famílias que aguardam notícias”, ressaltou.

O Superintendente da Politec, Domingos Sávio de Oliveira da Silva, enfatizou que cada perfil genético inserido representa uma oportunidade real de reunir famílias e esclarecer investigações. “É um trabalho que une técnica e sensibilidade, e que tem recebido do governo de Rondônia atenção e suporte constantes, por meio de investimentos em tecnologia, capacitação de profissionais e, atualmente, na implantação de novos equipamentos de análise genética. Esses avanços irão ampliar a capacidade de processamento, aumentar a agilidade e elevar a qualidade das análises, garantindo resultados ainda mais precisos com o suporte da ciência.”

PANORAMA

Coletiva de imprensa apresenta detalhes da campanha de coleta de DNA

A campanha nacional alcança 334 pontos de coleta em todo o Brasil, 64 a mais que na edição anterior e reforça o mutirão de divulgação e articulação entre laboratórios e institutos de perícia. Em 2024, coletaram-se 1.645 amostras, resultando em 35 identificações via cruzamento de perfis genéticos. Esta é a terceira edição da campanha em Rondônia. Nas edições de 2022 e 2024, foram realizadas 57 coletas no período mobilizado, sem coincidências ainda registradas.

O secretário adjunto da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Hélio Gomes Ferreira, salientou que a campanha é fundamental para oferecer esperança e respostas às famílias de pessoas desaparecidas. “Cada perfil genético representa uma possibilidade concreta de reencontro. É um trabalho que combina tecnologia de ponta com sensibilidade humana para enfrentar o drama do desaparecimento. Por isso, o governo de Rondônia convida os familiares a participarem e conta com o apoio de toda a sociedade na divulgação desta ação tão importante.”

Pontos de coleta durante o período da campanha em Rondônia (5 a 15/8):

MUNICÍPIO LOCAL/ENDEREÇO Porto Velho Instituto de DNA Criminal – Avenida Pinheiro Machado, nº 1.858, Bairro São Cristóvão Ariquemes Coordenadoria Regional – Avenida Tancredo Neves x Rua Novo Horizonte, Bairro Bela Vista Jaru Delegacia Regional – Rua Raimundo Cantanhede, nº 836, Bairro Setor II Ji-Paraná Coordenadoria Regional – Rua 31 de Março, nº 1.399, Bairro Jardim Presidencial São Miguel do Guaporé Coordenadoria Regional – Rua Gov. Jorge Teixeira, nº 611, Bairro Novo Oriente Rolim de Moura Coordenadoria Regional – Rua Rio Verde, nº 4678, Bairro Centro Cacoal Coordenadoria Regional – Avenida Juscimeira, nº 215, Bairro Novo Horizonte Vilhena Coordenadoria Regional – Rua Luiz Maziero, nº 4.650, Bairro Jardim América – UNISP Guajará-Mirim Coordenadoria Regional – Avenida Duque de Caxias, nº 1.720, Bairro 10 de Abril

Fonte

Texto: Jane Carvalho

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia