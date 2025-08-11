Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Incêndio florestal em parque de SP alerta para os riscos do fogo na natureza

Resposta rápida no Parque Estadual do Juquery evitou danos maiores e reforça a importância da conscientização e prevenção ambiental

11/08/2025 16h10
Por: Redação Fonte: Secom SP
Incêndio no entorno do Parque Estadual do Juquery durou cerca de 2 horas. Foto: Divulgação/Governo de SP
Um incêndio criminoso atingiu cerca de 35 mil metros quadrados no entorno do Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, no último sábado (09). O fogo teve início por volta das 16h, próximo à antiga Rua da Olaria, entre o Parque Municipal e o Parque Estadual, consumindo vegetação rasteira formada por capim-gordura (espécie exótica) e barba-de-bode (espécie nativa). Apesar da extensão, as chamas não avançaram para dentro da área protegida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal apreendeu três menores, de 15, 16 e 17 anos, suspeitos de provocarem o incêndio. Eles foram localizados após diligências e reconhecidos por uma testemunha. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Franco da Rocha, ouvidos na presença dos responsáveis e liberados mediante assinatura de termo de compromisso.

A atuação integrada da Operação SP Sem Fogo foi fundamental para conter as chamas antes que causassem danos maiores ao ecossistema e às comunidades próximas. O combate teve início às 16h05 e foi concluído às 18h10, contando com a participação dos bombeiros civis florestais do Parque Estadual do Juquery, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil de Franco da Rocha e equipes de vigilância do complexo hospitalar local.

“A rápida mobilização e a integração das equipes foram essenciais para evitar a propagação das chamas, protegendo o ecossistema e as áreas urbanas próximas à Unidade de Conservação”, destacou Rodrigo Levkovicz, diretor executivo da Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A Pasta reforça que provocar incêndios em unidades de conservação é crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/98, sujeito a reclusão, multa e outras penalidades. Esse episódio destaca a importância da fiscalização e da educação ambiental como ferramentas essenciais para prevenir novos incidentes.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).

Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período.

