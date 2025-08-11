Incêndio florestal em parque de SP alerta para os riscos do fogo na natureza

Um incêndio criminoso atingiu cerca de 35 mil metros quadrados no entorno do Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, no último sábado (09). O fogo teve início por volta das 16h, próximo à antiga Rua da Olaria, entre o Parque Municipal e o Parque Estadual, consumindo vegetação rasteira formada por capim-gordura (espécie exótica) e barba-de-bode (espécie nativa). Apesar da extensão, as chamas não avançaram para dentro da área protegida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil Municipal apreendeu três menores, de 15, 16 e 17 anos, suspeitos de provocarem o incêndio. Eles foram localizados após diligências e reconhecidos por uma testemunha. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Franco da Rocha, ouvidos na presença dos responsáveis e liberados mediante assinatura de termo de compromisso.

A atuação integrada da Operação SP Sem Fogo foi fundamental para conter as chamas antes que causassem danos maiores ao ecossistema e às comunidades próximas. O combate teve início às 16h05 e foi concluído às 18h10, contando com a participação dos bombeiros civis florestais do Parque Estadual do Juquery, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil de Franco da Rocha e equipes de vigilância do complexo hospitalar local.

“A rápida mobilização e a integração das equipes foram essenciais para evitar a propagação das chamas, protegendo o ecossistema e as áreas urbanas próximas à Unidade de Conservação”, destacou Rodrigo Levkovicz, diretor executivo da Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A Pasta reforça que provocar incêndios em unidades de conservação é crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/98, sujeito a reclusão, multa e outras penalidades. Esse episódio destaca a importância da fiscalização e da educação ambiental como ferramentas essenciais para prevenir novos incidentes.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).

Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período.