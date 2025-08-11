Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Parceria entre Governo de SP e prefeitura da capital viabiliza câmeras com reconhecimento de placas para motos da PM

Iniciativa integra tecnologia de monitoramento às forças de segurança estaduais para ampliar o combate ao crime

11/08/2025 14h51
Por: Redação Fonte: Secom SP
Motos da PM passam a contar com câmeras inteligentes. Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP
Motos da PM passam a contar com câmeras inteligentes. Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP

O governador Tarcísio de Freitas participou, nesta segunda-feira (11), na Praça da Sé, da entrega de câmeras do programa Smart Sampa que serão instaladas em motos da Polícia Militar. A medida foi viabilizada por meio de uma parceria entre Estado e município e se integra ao Muralha Paulista, iniciativa estadual que utiliza bases de dados e videomonitoramento para combater a mobilidade criminal.

Ao todo, 50 câmeras OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) foram instaladas em motocicletas BMW GS 850 da PM, com tecnologia integrada à plataforma federal Córtex e ao banco de dados Infoseg. O equipamento permite a leitura automática de placas veiculares e o cruzamento de informações com sistemas de segurança, emitindo alertas em tempo real para as equipes em patrulhamento.

“Até o final de 2026 vão ser 23 mil novos policiais militares, mas as pessoas sabem que efetivo policial não é o suficiente porque o crime é muito móvel. Só conseguimos combater a mobilidade criminal com tecnologia. É isso que estamos fazendo aqui. Vamos expandir esse sistema para a Região Metropolitana de São Paulo e vamos investir o que for necessário para ter o nosso estado mais seguro. Seremos referência da tecnologia em prol da segurança”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

As motos da PM contempladas fazem parte das 180 adquiridas na atual gestão, com investimento estadual de R$ 24,8 milhões, distribuídas entre o 2º BPChq, 7º BAEP, 2º BAEP (Santos) e 5º BPRv (Sorocaba).

Durante o evento, 50 motos da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também receberam os mesmos dispositivos. Os equipamentos foram doados por empresas parceiras do Smart Sampa, programa que já conta com 31.692 câmeras ativas na capital, além de 4 mil câmeras OCR em operação.

Entrega de câmeras do Smart Sampa para motos da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar

Muralha Paulista

Atualmente, 554 municípios já estão integrados ou em fase de integração, abrangendo 85,8% do território paulista, com 20,6 mil câmeras interligadas. Desde a implantação do Muralha Paulista, já foram gerados mais de 100 mil alertas por leitura de placas e 3,1 mil por reconhecimento facial, contribuindo diretamente para prisões e para a redução dos índices criminais no estado.

Segurança no Centro de SP

No centro da capital, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) intensificou o policiamento com mais 400 PMs, ampliação da Atividade Delegada e reforço nas bases comunitárias. Em 30 meses, foram mais de 17,6 mil infratores presos ou apreendidos, 543 armas de fogo ilegais retiradas de circulação, 1.352 veículos recuperados e 6,7 toneladas de drogas apreendidas.

Operações específicas no chamado “fluxo” resultaram, desde 2023, na prisão de mais de 2,2 mil pessoas – 734 por tráfico de drogas – e na apreensão de 6,2 toneladas de entorpecentes e 3,5 mil celulares. A Operação Corte Zero retirou quase 25 mil armas brancas das ruas em um ano.

