Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Geral São Paulo

Carretas do Caminho da Capacitação chegam a mais 12 cidades da região de Bauru

Programa do Fundo Social oferece cursos gratuitos em unidades móveis adaptadas; primeiras turmas começaram às 8h desta segunda (11)

11/08/2025 14h51
Por: Redação Fonte: Secom SP
Carretas do Caminho da Capacitação chegam a mais 12 cidades da região de Bauru

A semana começou com mais oportunidades para a população da região de Bauru. O Fundo Social de São Paulo deu início, nesta segunda-feira (11), às aulas do sexto ciclo do programa Caminho da Capacitação, que vai percorrer 12 municípios oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas totalmente adaptadas.

O programa integra as ações do Governo de São Paulo no combate à pobreza e está inserido no Superação SP, iniciativa que pretende retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. Em cada cidade, as carretas permanecerão por 15 dias, seguindo o cronograma regional.

Neste ciclo, a população poderá se capacitar nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação, Panificação e Açougue, além de Cuidados com Pets. As vagas são destinadas a maiores de 18 anos, com prioridade para desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família. Algumas formações também estão disponíveis para jovens a partir de 16 anos.

Confira as cidades, endereços e cursos deste ciclo, na região de Bauru:

Avaí – Praça Major Gasparino De Quadros, 437 – Panificação (manhã e tarde) | Fabricação de Pizzas (noite)

Balbinos – Praça Matriz – Manicure e Pedicure (manhã) | Maquiagem (tarde) | Design de Sobrancelhas (noite)

Bauru – Praça Rui Barbosa, Rua Batista de Carvalho, 5078 – Manicure e Pedicure (manhã) | Design de Sobrancelhas (tarde) | Barbeiro (noite)

Cafelândia – Complexo Esportivo Municipal, Av. Sete de Setembro s/n – Banho e Tosa Porte Pequeno (manhã e tarde) | Banho e Tosa Porte Médio (noite)

Duartina – Av. Eco Parque Ciro Simão, 237-541 – Gastronomia com aproveitamento integral dos alimentos (manhã) | Auxiliar de Cozinha (tarde e noite)

Guarantã – Av. Brasil, 476-560 – Customização de roupas e acessórios (manhã) | Corte e Costura (tarde) | Modelagem Industrial (noite)

Iacanga – Av. São João (próx. ao ginásio de esportes) – Corte e Costura (manhã, tarde e noite)

Paulistânia – Praça Santa Terezinha, R. Thomaz Magdaleno – Banho e Tosa Porte Pequeno (manhã e tarde) | Banho e Tosa Porte Médio (noite)

Pirajuí – Av. Pres. Afonso Pena – Criação de Jogos e Aplicativos Digitais Iniciante (manhã e tarde) | Intermediário (noite)

Piratininga – Praça Virgem Imaculada – Panificação e Açougue (manhã e noite) | Panificação (tarde)

Reginópolis – Rua dos Expedicionários (em frente à praça) – Banho e Tosa Porte Pequeno (manhã e tarde) | Banho e Tosa Porte Médio (noite)

Sabino – Av. Padre Anchieta, 580 – Panificação (manhã e tarde) | Açougue (noite)

Sobre as carretas

As unidades móveis contam com espaços acessíveis para aulas teóricas e práticas, internet e sistema de reconhecimento facial para controle de presença. Cada carreta é equipada de acordo com a área de formação, podendo incluir cozinhas industriais, estúdios de criação audiovisual e equipamentos de estética e bem-estar.

As aulas são ministradas por profissionais do Centro Paula Souza. Ao final, os alunos recebem certificado oficial de conclusão em cerimônia de formatura.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br . Mais informações estão disponíveis no www.fundosocial.sp.gov.br ou no Fundo Social de cada município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Previsão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firme
Rondônia Começa nesta terça-feira, 12, nova etapa de inscrição para 20 cursos do programa estadual Vencer, em Rondônia
Rondônia Campanha amplia coleta de DNA em Rondônia; mobilização é intensificada entre os dias 5 e 15 de agosto
Rondônia JUABP e Az de Ouro conquistam o título no encerramento do 41º Arraial Flor do Maracujá
São Paulo Incêndio florestal em parque de SP alerta para os riscos do fogo na natureza
São Paulo Parceria entre Governo de SP e prefeitura da capital viabiliza câmeras com reconhecimento de placas para motos da PM
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias