Carretas do Caminho da Capacitação chegam a mais 12 cidades da região de Bauru

A semana começou com mais oportunidades para a população da região de Bauru. O Fundo Social de São Paulo deu início, nesta segunda-feira (11), às aulas do sexto ciclo do programa Caminho da Capacitação, que vai percorrer 12 municípios oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas totalmente adaptadas.

O programa integra as ações do Governo de São Paulo no combate à pobreza e está inserido no Superação SP, iniciativa que pretende retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. Em cada cidade, as carretas permanecerão por 15 dias, seguindo o cronograma regional.

Neste ciclo, a população poderá se capacitar nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação, Panificação e Açougue, além de Cuidados com Pets. As vagas são destinadas a maiores de 18 anos, com prioridade para desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família. Algumas formações também estão disponíveis para jovens a partir de 16 anos.

Confira as cidades, endereços e cursos deste ciclo, na região de Bauru:

Avaí – Praça Major Gasparino De Quadros, 437 – Panificação (manhã e tarde) | Fabricação de Pizzas (noite)

Balbinos – Praça Matriz – Manicure e Pedicure (manhã) | Maquiagem (tarde) | Design de Sobrancelhas (noite)

Bauru – Praça Rui Barbosa, Rua Batista de Carvalho, 5078 – Manicure e Pedicure (manhã) | Design de Sobrancelhas (tarde) | Barbeiro (noite)

Cafelândia – Complexo Esportivo Municipal, Av. Sete de Setembro s/n – Banho e Tosa Porte Pequeno (manhã e tarde) | Banho e Tosa Porte Médio (noite)

Duartina – Av. Eco Parque Ciro Simão, 237-541 – Gastronomia com aproveitamento integral dos alimentos (manhã) | Auxiliar de Cozinha (tarde e noite)

Guarantã – Av. Brasil, 476-560 – Customização de roupas e acessórios (manhã) | Corte e Costura (tarde) | Modelagem Industrial (noite)

Iacanga – Av. São João (próx. ao ginásio de esportes) – Corte e Costura (manhã, tarde e noite)

Paulistânia – Praça Santa Terezinha, R. Thomaz Magdaleno – Banho e Tosa Porte Pequeno (manhã e tarde) | Banho e Tosa Porte Médio (noite)

Pirajuí – Av. Pres. Afonso Pena – Criação de Jogos e Aplicativos Digitais Iniciante (manhã e tarde) | Intermediário (noite)

Piratininga – Praça Virgem Imaculada – Panificação e Açougue (manhã e noite) | Panificação (tarde)

Reginópolis – Rua dos Expedicionários (em frente à praça) – Banho e Tosa Porte Pequeno (manhã e tarde) | Banho e Tosa Porte Médio (noite)

Sabino – Av. Padre Anchieta, 580 – Panificação (manhã e tarde) | Açougue (noite)

Sobre as carretas

As unidades móveis contam com espaços acessíveis para aulas teóricas e práticas, internet e sistema de reconhecimento facial para controle de presença. Cada carreta é equipada de acordo com a área de formação, podendo incluir cozinhas industriais, estúdios de criação audiovisual e equipamentos de estética e bem-estar.

As aulas são ministradas por profissionais do Centro Paula Souza. Ao final, os alunos recebem certificado oficial de conclusão em cerimônia de formatura.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br . Mais informações estão disponíveis no www.fundosocial.sp.gov.br ou no Fundo Social de cada município.