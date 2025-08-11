Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Governo de SP entrega Bom Prato Móvel em Sorocaba

Unidade atenderá na Rua Itanguá com 300 almoços diários, mantendo a qualidade reconhecida do programa

11/08/2025 14h35
Por: Redação Fonte: Secom SP

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social

Para ampliar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), entregou nesta segunda-feira (11) uma nova unidade do Bom Prato Móvel para Sorocaba.

Assim como as demais unidades móveis do programa, a unidade móvel é um caminhão do tipo VUC totalmente equipado para garantir a qualidade das refeições desde a preparação na unidade fixa até a entrega no ponto de atendimento. Durante os próximos quatro meses, serão servidos 300 almoços por dia, ao preço simbólico de R$ 1,00, na Rua Itanguá, 871, bairro Jardim Nova Esperança, de segunda a sexta-feira.

“O Bom Prato Móvel é uma ação concreta do Governo de São Paulo para levar alimentação de qualidade a quem mais precisa em Sorocaba. Com refeições saudáveis, saborosas e a preço acessível, fortalecemos a rede de proteção social e aproximamos o programa das comunidades”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

A qualidade da refeição foi destacada pela doceira Raquel dos Santos Viana, que fez questão de garantir lugar na fila. “Não encontraria essa refeição com essa qualidade em outro lugar. Estou muito feliz, porque meu bairro foi escolhido pela primeira vez para receber o Bom Prato Móvel”, afirmou.

O mecânico José Vilson dos Santos também aprovou o novo serviço oferecido pela SEDS. “É uma ótima iniciativa para o povo do bairro, principalmente para o desenvolvimento das crianças que têm pouca alimentação”, completou.

Sobre o Bom Prato

Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Subsidiado pelo Governo de São Paulo, a rede de restaurantes populares conta com 121 pontos de atendimento no estado, sendo 71 unidades fixas, 46 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel e 4 refeitórios.

Para mais informações sobre endereços e horários de funcionamento, consulte a página do Bom Prato: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/

