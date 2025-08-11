Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Geral São Paulo

Foragido por tráfico internacional de drogas é preso após PM atender caso de violência doméstica

Com três mandados de prisão em aberto, homem ainda tinha envolvimento com lavagem de dinheiro e associação criminosa

11/08/2025 13h50
Por: Redação Fonte: Secom SP
O homem foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça
O homem foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça

Um homem foragido da Justiça por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa foi preso em um casa na região do Parque Industrial, em Campinas, interior de São Paulo, no domingo (10). A ação aconteceu após a Polícia Militar ir ao local atender uma ocorrência de violência doméstica.

As equipes realizavam patrulhamento na região, quando uma mulher relatou ter ouvido gritos de socorro de um apartamento. Os policiais foram até o local verificar, sendo recebidos pela moradora. Inicialmente, ela autorizou a entrada deles, mas mudou de ideia de repente e pediu para que os militares se retirassem. Porém, nesse meio tempo, a equipe percebeu que o suposto agressor teria tentado se esconder no imóvel.

Diante da suspeita, os policiais solicitaram ao juiz de plantão da Comarca de Campinas um mandado de busca para que eles pudessem entrar na residência. Horas depois, a equipe voltou ao local e encontrou o suspeito.

Após pesquisas no sistema de inteligência, foi constatado que o homem, de 52 anos, tinha três mandados de prisão. Segundo os militares, ele seria o responsável por organizar remessas de cocaína na cidade de Campinas, por meio do aeroporto Viracopos, para países da Europa, especialmente Portugal e Luxemburgo.

O suspeito também liderava a logística, recepção e armazenamento das drogas, tomando decisões estratégicas sobre embarques e cancelamentos, além de ser o responsável por negociar com compradores estrangeiros.

O homem foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Previsão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firme
Rondônia Começa nesta terça-feira, 12, nova etapa de inscrição para 20 cursos do programa estadual Vencer, em Rondônia
Rondônia Campanha amplia coleta de DNA em Rondônia; mobilização é intensificada entre os dias 5 e 15 de agosto
Rondônia JUABP e Az de Ouro conquistam o título no encerramento do 41º Arraial Flor do Maracujá
São Paulo Incêndio florestal em parque de SP alerta para os riscos do fogo na natureza
São Paulo Parceria entre Governo de SP e prefeitura da capital viabiliza câmeras com reconhecimento de placas para motos da PM
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias