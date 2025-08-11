Foragido por tráfico internacional de drogas é preso após PM atender caso de violência doméstica

O homem foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça

Um homem foragido da Justiça por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa foi preso em um casa na região do Parque Industrial, em Campinas, interior de São Paulo, no domingo (10). A ação aconteceu após a Polícia Militar ir ao local atender uma ocorrência de violência doméstica.

As equipes realizavam patrulhamento na região, quando uma mulher relatou ter ouvido gritos de socorro de um apartamento. Os policiais foram até o local verificar, sendo recebidos pela moradora. Inicialmente, ela autorizou a entrada deles, mas mudou de ideia de repente e pediu para que os militares se retirassem. Porém, nesse meio tempo, a equipe percebeu que o suposto agressor teria tentado se esconder no imóvel.

Diante da suspeita, os policiais solicitaram ao juiz de plantão da Comarca de Campinas um mandado de busca para que eles pudessem entrar na residência. Horas depois, a equipe voltou ao local e encontrou o suspeito.

Após pesquisas no sistema de inteligência, foi constatado que o homem, de 52 anos, tinha três mandados de prisão. Segundo os militares, ele seria o responsável por organizar remessas de cocaína na cidade de Campinas, por meio do aeroporto Viracopos, para países da Europa, especialmente Portugal e Luxemburgo.

O suspeito também liderava a logística, recepção e armazenamento das drogas, tomando decisões estratégicas sobre embarques e cancelamentos, além de ser o responsável por negociar com compradores estrangeiros.

O homem foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado.