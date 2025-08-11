Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Geral São Paulo

Portal do Detran-SP já faz transferência de veículos em 1 minuto; veja como funciona

Com chegada do serviço ao site do Detran-SP, número de transferências diárias quase triplicou desde o final de junho

11/08/2025 13h19
Por: Redação Fonte: Secom SP
TDV soma 70.649 operações, uma média de 147 transações diárias, número que já subiu para cerca de 400 por dia desde 27 de junho, quando a transferência digital chegou ao site do Detran-SP
TDV soma 70.649 operações, uma média de 147 transações diárias, número que já subiu para cerca de 400 por dia desde 27 de junho, quando a transferência digital chegou ao site do Detran-SP

A Transferência Digital de Veículos, também chamada de TDV, acaba de ganhar mais uma possibilidade de acesso. O recurso, que permite a transmissão da propriedade de uma moto ou automóvel em questão de minutos, por vezes até segundos , está agora disponível no portal do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) . Este é mais um caminho para realizar a TDV, lançada em março de 2024 no aplicativo Poupatempo e que passou a ter conexão com a Carteira Digital de Trânsito (CDT). A TDV pode ser feita de qualquer lugar, em qualquer dia da semana, das 6h às 22h, via celular e agora também pelo computador.

Para realizar a transferência digital de um veículo pelo portal do Detran-SP, assim como acontece no aplicativo do Poupatempo, é preciso ter conta de nível prata ou ouro na plataforma GOV.BR . A conta é gratuita: a cor se refere ao nível de proteção de dados. A prata requer validação por biometria facial ou cadastro do usuário em um banco online. O selo ouro pede a biometria ou cadastro via certificado digital. Para o reconhecimento facial, conhecido como teste de vida, o cidadão logado no site do Detran-SP deverá acessar também a plataforma GOV.BR e mirar o rosto com a câmera do celular, seguindo as instruções da página. A medida de segurança barra suspeitas de fraude.

A transferência digital é rápida graças a uma solução tecnológica que entrelaça recursos diversos, como inteligência artificial e criptografia, conectando o sistema do Detran-SP a diferentes bancos de dados – por exemplo, o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo. A combinação de ferramentas cria a hiperautomação, nome dado à tecnologia que independe de intervenção humana. O próprio preenchimento de dados é feito pelo sistema, que colhe as informações nas plataformas a que está vinculado, liberando o usuário da tarefa. Se encontrar alguma pendência ligada ao cidadão, como multa ou IPVA atrasado, a TDV suspenderá a operação e dará um aviso.

Uma vez preenchidos e avalizados os dados do cidadão pela TDV e feito o seu reconhecimento facial na plataforma GOV.BR, a operação é concluída com a confirmação de um token – um código de validação novo a cada intervalo de tempo.

“A transferência digital de veículos foi pensada para facilitar a vida do cidadão, que antes precisava investir horas e recursos financeiros em deslocamentos para realizar a operação, subtraindo tempo do trabalho ou da vida em família”, afirma Vinícius Novaes, diretor de Veículos Automotores (DVA) do Detran-SP.


Economia de milhões

De março de 2024 até hoje, cálculos do Detran-SP e da Prodesp – empresa de tecnologia do estado de São Paulo responsável pelo desenvolvimento da TDV – a ferramenta já proporcionou uma economia de cerca de R$ 23 milhões. Esse cálculo leva em conta tudo o que deixou de ser gasto no período: desde o custo do cidadão com locomoção à contratação de intermediários (acionados em 60% dos casos), passando pelo valor do tempo médio despendido em um ponto de atendimento físico e pelo investimento no reconhecimento de firma em cartório. Foram R$ 21,6 milhões poupados pela sociedade e R$ 1,6 milhão pelos cofres públicos – com aluguel de espaço, energia e equipamentos.

Do lançamento até agora, a TDV soma 70.649 operações, uma média de 147 transações diárias, número que já subiu para cerca de 400 por dia desde 27 de junho, quando a transferência digital chegou ao site do Detran-SP.

Inovação premiada

Inovadora, a TDV do Detran-SP conquistou diversos prêmios no último ano. Em setembro de 2024, a ferramenta foi a vencedora da premiação internacional Gartner Eye on Innovation Awards for Government (Gartner de olho na inovação entre os governos, em tradução livre), da consultoria Gartner. O Brasil não conquistava um troféu na competição desde 2021, edição que destacou uma ferramenta da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Um mês antes, a TDV havia faturado o segundo prêmio na categoria Órgãos Estaduais, da premiação Agilidade Brasil , do Agile Trends GOV 2024, o maior evento de inovação e agilidade voltado para o setor público no País. Ao todo, duzentos casos de todo o Brasil disputaram troféus na competição. Em junho, o aplicativo já havia chamado a atenção de outra premiação, o Troféu HDI 2024, da qual foi finalista na categoria Iniciativa de TI ao Cidadão. A cerimônia de premiação aconteceu durante o Expogov Brasília 2024, evento de serviços de TI com foco no setor público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
São Paulo Previsão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firme
Rondônia Começa nesta terça-feira, 12, nova etapa de inscrição para 20 cursos do programa estadual Vencer, em Rondônia
Rondônia Campanha amplia coleta de DNA em Rondônia; mobilização é intensificada entre os dias 5 e 15 de agosto
Rondônia JUABP e Az de Ouro conquistam o título no encerramento do 41º Arraial Flor do Maracujá
São Paulo Incêndio florestal em parque de SP alerta para os riscos do fogo na natureza
São Paulo Parceria entre Governo de SP e prefeitura da capital viabiliza câmeras com reconhecimento de placas para motos da PM
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias