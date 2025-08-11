SP inicia melhorias no eixo Raposo Tavares com foco em segurança e qualidade nas rodovias

Melhorias na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) estão sendo feitas nos trechos de Cotia, São Roque, Alumínio, Sorocaba e Araçoiaba da Serra

O Governo de São Paulo deu início às melhorias nas rodovias do eixo Raposo Tavares como parte da nova concessão operada pela CCR Sorocabana. As intervenções fazem parte do conjunto inicial de entregas prioritárias.

Desde março, estão em andamento serviços como recuperação de pavimento, reforço da sinalização, roçada, capina, poda da vegetação e reconstrução de sistemas de drenagem, com restauração de bueiros e canaletas. As ações incluem ainda manutenção de pontes, viadutos e passarelas, além da implantação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), ambulâncias com UTI móvel e médico, viaturas conectadas, guinchos e Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU).

As primeiras entregas já estão sendo concluídas no trecho da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), entre Piedade e Ibiúna. Outras frentes seguem em ritmo acelerado na Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), entre Sorocaba e Salto de Pirapora; na Rodovia Tenente Celestino Américos (SP-079), nos municípios de Sorocaba, Piedade e Juquiá; na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nos trechos de Cotia, São Roque, Alumínio, Sorocaba e Araçoiaba da Serra; e na Rodovia Castello Branco (SP-280), entre Itu e São Roque. A previsão é concluir essas melhorias iniciais até abril de 2026.

“Estamos mantendo estruturas na área urbana para monitoramento do tráfego, obtendo dados que orientarão futuros investimentos, como o contorno oeste de Sorocaba. Esses equipamentos ajudarão a planejar ampliações de capacidade no momento certo, garantindo que as obras venham acompanhadas de melhorias efetivas na fluidez e na segurança. Com isso, a Raposo Tavares será qualificada como um corredor eficiente de acesso a São Paulo, complementando a Castello Branco e fortalecendo a mobilidade regional”, destaca o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini

Benefícios diretos

O contrato da concessão prevê R$ 8,8 bilhões em investimentos ao longo de 460 km de rodovias, beneficiando diretamente 17 municípios do interior paulista. As melhorias atenderão cidades como Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Juquiá, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Vargem Grande Paulista e Votorantim. Entre as principais obras previstas estão 68 km de duplicações, 40 km de pistas marginais, 73 km de faixas adicionais, 172 km de acostamentos, 21 novas passarelas e a implantação de contornos viários estratégicos, como o de Juquiá.

Na região de Sorocaba, destacam-se intervenções na Rodovia SP-075 (Castelinho), duplicações entre Sorocaba e Piedade, melhorias em dispositivos como o da Celso Charuri e Aparecidinha, e marginais que vão facilitar a fluidez e o acesso urbano.

O Governo do Estado de São Paulo promoveu, desde março, uma redução significativa nas tarifas de pedágio em diversos trechos. No eixo São Paulo–Sorocaba, por exemplo, o valor caiu de R$ 26,70 para R$ 20,50, representando um avanço importante na política de mobilidade e acessibilidade viária.

E a economia será ampliada ao eliminar as praças físicas de pedágio e permitir a cobrança automática por meio de pórticos distribuídos ao longo da rodovia, A maior quantidade de pórticos permitirá a tarifação de trechos menores, promovendo uma cobrança mais justa. Além da economia, o modelo contribui para a fluidez do tráfego, segurança, redução da emissão de carbono e a modernização da infraestrutura viária do Estado.

Motoristas com TAGs recebem 5% de desconto e quem passa com frequência conta com redução adicional de 20%, além de isenção para motos.

O eixo Raposo Tavares é também um vetor econômico importante: a concessão tem potencial de gerar mais de 93 mil empregos em todo o Estado, sendo 37 mil deles apenas na região de Sorocaba. A nova malha contribuirá diretamente para o escoamento da produção, atração de investimentos e melhoria da mobilidade regional.