Procon-SP lança guia inédito para evitar erros no consumo de medicamentos

Com foco na saúde e segurança do consumidor, o Procon-SP lança uma nova cartilha educativa que aborda os riscos da automedicação, as diferenças entre os tipos de medicamentos e o uso equivocado de suplementos alimentares. O material traz orientações práticas, linguagem acessível e canais de apoio para quem enfrentar problemas com medicamentos.

Conheça o material aqui .

Com o objetivo é disponibilizar informações básicas sobre o uso de medicamentos para ajudar o consumidor a fazer um uso mais seguro e adequado deste tipo de produto, a publicação traz informações claras e didáticas voltadas à proteção da saúde, com destaque para os cuidados na escolha, o que observar durante a compra, direito à informação, cuidados com o uso, entre outros pontos essenciais.

“Remédio não é uma mercadoria qualquer e os consumidores devem ter o máximo de informações sobre o que estão tomando para evitar consequências danosas à sua saúde”, explica o diretor Executivo do Procon-SP Luiz Orsatti Filho. “Este novo conteúdo complementa outras iniciativas de orientação ao consumidor na área da saúde que é a pesquisa de preços”, completa.

Produtos importantes para a preservação da saúde, cura de doenças e melhoria da qualidade de vida, a utilização dos medicamentos deve ser sempre acompanhada de cuidados: indicação e acompanhamento por profissional qualificado; escolha do medicamento correto; a importância da leitura do rótulo, a verificação do prazo de validade e o consumo correto (dosagem, frequência, limites diários e possíveis interações da medicação com outras substâncias).

O material oferece informações sobre as diferenças existentes entre os medicamentos de referência ou de marca, genéricos e similares. Outra orientação é sobre os suplementos alimentares, alertando para os perigos do consumo indiscriminado de produtos como vitaminas, proteínas, probióticos e outros compostos vendidos com promessas de saúde e bem-estar. O Procon-SP reforça que esses produtos não substituem uma alimentação equilibrada nem têm função de tratamento médico e devem ser consumidos também sob orientação profissional.

Entre os tópicos destacados estão as orientações e endereços importantes para o consumidor que enfrente problemas. Nas situações em que o medicamento que não apresente os efeitos desejados ou cause reações adversas; ou no caso de casos de suspeita de intoxicação por medicamentos ou outras substâncias químicas, são fornecidos os contatos de locais que fazem este tipo de atendimento.

Os materiais de orientação desenvolvidos pelo Procon-SP, como cartilhas e folders, ficam disponíveis gratuitamente para a população no site www.procon.sp.gov.br , além de serem distribuídos em datas e eventos específicos e nos postos de atendimento da instituição.