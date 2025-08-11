Revelando SP divulga programação completa para edição de Presidente Prudente

Tempo limpo
Foi divulgada a programação completa da edição de Presidente Prudente do Revelando SP, maior festival de valorização das culturas tradicionais paulistas. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o evento acontece no Centro de Eventos IBC, de 15 a 17 de agosto, com entrada gratuita. Essa edição é correalizada pela Prefeitura de Presidente Prudente.
O festival conta com 75 participantes, sendo 30 de artesanato, 31 de culinária e 14 manifestações culturais. Nesta edição, 51 municípios, de 15 regiões do estado, estão sendo representados.
Nos stands de artesanato, os visitantes poderão encontrar trabalhos feitos a partir dos mais diversos materiais e com as mais variadas técnicas – trançados, tecelagem, bordados, entalhes e esculturas, que dão origem a objetos decorativos ou funcionais, como cestas, brinquedos, vasos, gamelas, tapetes e adornos pessoais. Na parte da culinária, há opções como feijão tropeiro, arroz vermelho e afogado, além de sanduíche de linguiça bragantina, o bolinho caipira – tradicionalíssimo no Vale do Paraíba – e doces artesanais variados.
Entre as manifestações culturais, se apresentam grupos catira, folia de reis e quadrilha de bonecões. O Revelando SP oferece, ainda, shows com grandes nomes da música. A dupla Carreiro & Capataz se apresenta na abertura, no dia 15, Demônios da Garoa no dia 16 e, encerrando o evento, no dia 17, Fernanda Costa e Barra da Saia – Tributo a Inezita Barroso.
Essa edição conta também com a exposição “Arte sacra para ver e sentir”, em parceria com o Museu de Arte Sacra de São Paulo, e o espaço Experimenta!, onde os visitantes poderão fazer uma série de experiências imersivas, passando de espectadores a criadores.
Confira a programação:
Manifestações Culturais
Araçatuba – Grupo de Catira Araçatuba
Assis – Grupo Goujou Wadaiko
Bofete – Orquestra Carreirinho de Música Caipira
Florínea – Companhia de Santos Reis de Florínea
Iepê – Os Primos do Ribeirão Bonito
Lençóis Paulista – Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão
Mirandópolis – Companhia de Reis Estrela do Oriente
Palmital – Orquestra de Violeiros Cantinho da Viola
Palmital – Folia de Reis
Presidente Prudente – Chapéu De Paia & Araminho
Presidente Prudente – Orquestra de Viola Caipira de Presidente Prudente
Rancharia – Folia de Santos Reis do Distrito de Agissê
Santo Antônio da Alegria – Grupo Tatuapé Unidos de Santa Efigênia
Vargem Grande Paulista – Grupo Trança Fita da Capela de São Pedro
Artesanato
Américo Brasiliense – Jesuel Brinquedo
Araçatuba – Zé do Bambu
Avaí – Artesanato Indígena
Barra Bonita – Associarte
Bom Sucesso De Itararé – Mãos do Barro
Botucatu – Janaina Carvalho Joias em Madeira
Caiuá – Arte em fibras naturais
Cabreúva – Mulheres dos Bairros – No Caminho do Barro
Cabreúva – Artesanato da Vera
Cândido Mota – Artefatos em couro de boi pele de tilápia
Ibitinga – Bordados
Iepê – Oficina Ponto&Couro
Iguape – Kintao Artesanal
Indiana – Artesanato em Cerâmica
Martinópolis – Cutelaria Fumaça
Martinópolis – Carlos Art’s em Madeira
Miracatu – Artesanato Indigena
Ourinhos – Resgatando a arte do entalhe em madeira
Ourinhos – Arte dos Fios
Palmital – Facas Artesanais
Palmital – Artesanato em Palha de Milho
Peruíbe – Art’s Tupi
Peruíbe – Artesanato Indigena
Presidente Epitácio – Entalhe em Madeira
Presidente Prudente – Bordados da vovó
Presidente Prudente – Artesanato em couro
Presidente Prudente – Casa do Artesão
Taciba – Arte Reciclável
Taciba – NN Arte do Macramê
Culinária
Adamantina – Sabor e Tradição Monte Alegre
Amparo – Cachaça da Torre
Biritiba Mirim – Biscoitos do Vô Joel
Bragança Paulista – Linguiça Bragantina Artesanal com Polenta Frita Crocante
Cruzeiro – Arroz Vermelho com Suã
Cruzeiro – Doces Caseiros
Guararema – Alambique do Décio
Guaratinguetá – Rancho Campiolo – Afogado com feijão tropeiro, quibebe e arroz de urucum
Guarulhos – Tachos do Olímpio
Iepê – Cavalos e Cia – Charque Artesanal e Paçoca de Pilão
Itapetininga – Vinícola Família Marques
Itapetininga – Bolinho de Frango
Itapira – Família Canivezi – Vinhos, Pães e Bolos
Jacareí – Bolinho Caipira
Novo Horizonte – Farofas Cunha’s
Novo Horizonte -Queijaria Irmãos Caipira
Palmital – Doces Cristalizados
Parapuã – Doces e Bolos Nativos
Patrocínio Paulista – Arroz no Arado e Sanduíche Caipira
Piquete – Marisa Xavier – Bolos Caseiro
Praia Grande – Sabores Artesanais – Cocada de Jaca
Presidente Prudente – La Nonna Mia – Massas de Batata Doce e outros sabores
Redenção da Serra – Carne na Lata
Redenção da Serra – Banca Batista Queijos e Doces Artesanais
Redenção da Serra – Jacu da Roça
Ribeirão Grande – Rojão do Balaio
Santa Fé Do Sul – Cachaça Sabor da Estância
São José Dos Campos – Rancho do Torresmo
Socorro – Turismo Rural de Socorro
Taciba – Sabores de Taciba
Tarumã – Comitiva Manzoni
Programação Artística
15 de agosto, sexta
TARDE
Bruno Sanches
Orquestra Sinfônica Guri do Polo Regional
Coro Guri do Polo Regional
Chapéu de Paia & Araminho
NOITE
Orquestra de Viola Caipira
Carreiro & Capataz
16 de agosto, sábado
MANHÃ
Orquestra Cantinho da Viola
TARDE
Grupo Folia de Santos Reis de Agissê
Bandeira de Reis
Companhia de Santos Reis
Companhia de Reis Estrela do Oriente
Catira de Araçatuba
Bonecões do Pirô Piraquara
NOITE
Demônios da Garoa
Bonecões do Pirô Piraquara
Grupo Linha de Frente
17 de agosto, domingo
MANHÃ
Banda Sinfônica do Polo Regional
Grupo Goujou Wadaiko
TARDE
Orquestra Carreirinho
Grupo Trança Fita da Capela de São Pedro
Grupo Catupé Unidos de Santa Efigênia
Fernanda Costa
Catira de Iepê
Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão
NOITE
Bonecões do Pirô Piraquara – São José dos Campos
Barra da Saia – Tributo a Inezita Barroso
Espaço Experimenta!
15 de agosto, sexta
17h às 20h – Experiência no Torno com Oleiro
16 de agosto, sábado
11h às 14h – Experiência no Torno com Oleiro
15h às 17h – Vivência Construção de Instrumentos Musicais
17h30 às 19h – No Palmeado da Catira
17 de agosto, domingo
11h às 14h – Experiência no Torno com Oleiro
15h às 17h – Vivência Cultural Indígena
17h às 19h – Vivência Bordado à Mão
Serviço
Evento: Revelando SP – Presidente Prudente
Data: 15 a 17 de agosto
Horário: 11h às 22h
Local: Centro de Eventos IBC – R. Orlando Ulian, 153 – Vila Furquim
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
