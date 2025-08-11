Revelando SP divulga programação completa para edição de Presidente Prudente

Foi divulgada a programação completa da edição de Presidente Prudente do Revelando SP, maior festival de valorização das culturas tradicionais paulistas. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o evento acontece no Centro de Eventos IBC, de 15 a 17 de agosto, com entrada gratuita. Essa edição é correalizada pela Prefeitura de Presidente Prudente.

O festival conta com 75 participantes, sendo 30 de artesanato, 31 de culinária e 14 manifestações culturais. Nesta edição, 51 municípios, de 15 regiões do estado, estão sendo representados.

Nos stands de artesanato, os visitantes poderão encontrar trabalhos feitos a partir dos mais diversos materiais e com as mais variadas técnicas – trançados, tecelagem, bordados, entalhes e esculturas, que dão origem a objetos decorativos ou funcionais, como cestas, brinquedos, vasos, gamelas, tapetes e adornos pessoais. Na parte da culinária, há opções como feijão tropeiro, arroz vermelho e afogado, além de sanduíche de linguiça bragantina, o bolinho caipira – tradicionalíssimo no Vale do Paraíba – e doces artesanais variados.

Entre as manifestações culturais, se apresentam grupos catira, folia de reis e quadrilha de bonecões. O Revelando SP oferece, ainda, shows com grandes nomes da música. A dupla Carreiro & Capataz se apresenta na abertura, no dia 15, Demônios da Garoa no dia 16 e, encerrando o evento, no dia 17, Fernanda Costa e Barra da Saia – Tributo a Inezita Barroso.

Essa edição conta também com a exposição “Arte sacra para ver e sentir”, em parceria com o Museu de Arte Sacra de São Paulo, e o espaço Experimenta!, onde os visitantes poderão fazer uma série de experiências imersivas, passando de espectadores a criadores.

Confira a programação:

Manifestações Culturais

Araçatuba – Grupo de Catira Araçatuba

Assis – Grupo Goujou Wadaiko

Bofete – Orquestra Carreirinho de Música Caipira

Florínea – Companhia de Santos Reis de Florínea

Iepê – Os Primos do Ribeirão Bonito

Lençóis Paulista – Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

Mirandópolis – Companhia de Reis Estrela do Oriente

Palmital – Orquestra de Violeiros Cantinho da Viola

Palmital – Folia de Reis

Presidente Prudente – Chapéu De Paia & Araminho

Presidente Prudente – Orquestra de Viola Caipira de Presidente Prudente

Rancharia – Folia de Santos Reis do Distrito de Agissê

Santo Antônio da Alegria – Grupo Tatuapé Unidos de Santa Efigênia

Vargem Grande Paulista – Grupo Trança Fita da Capela de São Pedro

Artesanato

Américo Brasiliense – Jesuel Brinquedo

Araçatuba – Zé do Bambu

Avaí – Artesanato Indígena

Barra Bonita – Associarte

Bom Sucesso De Itararé – Mãos do Barro

Botucatu – Janaina Carvalho Joias em Madeira

Caiuá – Arte em fibras naturais

Cabreúva – Mulheres dos Bairros – No Caminho do Barro

Cabreúva – Artesanato da Vera

Cândido Mota – Artefatos em couro de boi pele de tilápia

Ibitinga – Bordados

Iepê – Oficina Ponto&Couro

Iguape – Kintao Artesanal

Indiana – Artesanato em Cerâmica

Martinópolis – Cutelaria Fumaça

Martinópolis – Carlos Art’s em Madeira

Miracatu – Artesanato Indigena

Ourinhos – Resgatando a arte do entalhe em madeira

Ourinhos – Arte dos Fios

Palmital – Facas Artesanais

Palmital – Artesanato em Palha de Milho

Peruíbe – Art’s Tupi

Peruíbe – Artesanato Indigena

Presidente Epitácio – Entalhe em Madeira

Presidente Prudente – Bordados da vovó

Presidente Prudente – Artesanato em couro

Presidente Prudente – Casa do Artesão

Taciba – Arte Reciclável

Taciba – NN Arte do Macramê

Culinária

Adamantina – Sabor e Tradição Monte Alegre

Amparo – Cachaça da Torre

Biritiba Mirim – Biscoitos do Vô Joel

Bragança Paulista – Linguiça Bragantina Artesanal com Polenta Frita Crocante

Cruzeiro – Arroz Vermelho com Suã

Cruzeiro – Doces Caseiros

Guararema – Alambique do Décio

Guaratinguetá – Rancho Campiolo – Afogado com feijão tropeiro, quibebe e arroz de urucum

Guarulhos – Tachos do Olímpio

Iepê – Cavalos e Cia – Charque Artesanal e Paçoca de Pilão

Itapetininga – Vinícola Família Marques

Itapetininga – Bolinho de Frango

Itapira – Família Canivezi – Vinhos, Pães e Bolos

Jacareí – Bolinho Caipira

Novo Horizonte – Farofas Cunha’s

Novo Horizonte -Queijaria Irmãos Caipira

Palmital – Doces Cristalizados

Parapuã – Doces e Bolos Nativos

Patrocínio Paulista – Arroz no Arado e Sanduíche Caipira

Piquete – Marisa Xavier – Bolos Caseiro

Praia Grande – Sabores Artesanais – Cocada de Jaca

Presidente Prudente – La Nonna Mia – Massas de Batata Doce e outros sabores

Redenção da Serra – Carne na Lata

Redenção da Serra – Banca Batista Queijos e Doces Artesanais

Redenção da Serra – Jacu da Roça

Ribeirão Grande – Rojão do Balaio

Santa Fé Do Sul – Cachaça Sabor da Estância

São José Dos Campos – Rancho do Torresmo

Socorro – Turismo Rural de Socorro

Taciba – Sabores de Taciba

Tarumã – Comitiva Manzoni

Programação Artística



15 de agosto, sexta



TARDE

Bruno Sanches

Orquestra Sinfônica Guri do Polo Regional

Coro Guri do Polo Regional

Chapéu de Paia & Araminho



NOITE

Orquestra de Viola Caipira

Carreiro & Capataz



16 de agosto, sábado



MANHÃ

Orquestra Cantinho da Viola



TARDE

Grupo Folia de Santos Reis de Agissê

Bandeira de Reis

Companhia de Santos Reis

Companhia de Reis Estrela do Oriente

Catira de Araçatuba

Bonecões do Pirô Piraquara



NOITE

Demônios da Garoa

Bonecões do Pirô Piraquara

Grupo Linha de Frente



17 de agosto, domingo



MANHÃ

Banda Sinfônica do Polo Regional

Grupo Goujou Wadaiko



TARDE

Orquestra Carreirinho

Grupo Trança Fita da Capela de São Pedro

Grupo Catupé Unidos de Santa Efigênia

Fernanda Costa

Catira de Iepê

Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão



NOITE

Bonecões do Pirô Piraquara – São José dos Campos

Barra da Saia – Tributo a Inezita Barroso



Espaço Experimenta!



15 de agosto, sexta

17h às 20h – Experiência no Torno com Oleiro



16 de agosto, sábado

11h às 14h – Experiência no Torno com Oleiro

15h às 17h – Vivência Construção de Instrumentos Musicais

17h30 às 19h – No Palmeado da Catira



17 de agosto, domingo

11h às 14h – Experiência no Torno com Oleiro

15h às 17h – Vivência Cultural Indígena

17h às 19h – Vivência Bordado à Mão

Serviço

Evento: Revelando SP – Presidente Prudente

Data: 15 a 17 de agosto

Horário: 11h às 22h

Local: Centro de Eventos IBC – R. Orlando Ulian, 153 – Vila Furquim

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre