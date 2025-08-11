Governo de SP realiza ações de empregabilidade, conscientização social e educação cidadã em agosto

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC) realiza nesta semana uma série de ações em diferentes regiões do estado por meio dos Centros de Integração da Cidadania (CICs). As atividades incluem feirões de emprego, processos seletivos e eventos de conscientização sobre saúde mental, valorização da paternidade e enfrentamento à violência contra a mulher.

Oportunidades de emprego

No CIC Oeste, entre os dias 11 e 15 de agosto, ocorre a ação “Contrate um Pai”, com foco na empregabilidade de homens, especialmente pais e pais solo. Durante cinco dias, empresas parceiras realizarão seleções e prestarão orientações aos candidatos. Ainda na unidade, será promovido um ciclo de palestras em alusão ao Agosto Lilás, com debates sobre o combate à violência contra a mulher, empoderamento feminino e fortalecimento da rede de apoio.

Endereço: Estrada das Taipas, 990 – Jaraguá, São Paulo

Em Francisco Morato, na terça-feira, 12 de agosto, das 9h às 15h, será realizado um processo seletivo com 100 vagas para o cargo de Auxiliar de Operações, em parceria com a empresa Total Express.

Endereço: Rua Tabatinguera, 45 – Centro, Francisco Morato/SP

Também na terça-feira (12), o CIC Norte promove um feirão de empregos em parceria com o Mercado Livre, das 9h às 16h. Serão ofertadas 200 vagas para Auxiliar de Logística, sem exigência de experiência. Interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado.

Endereço: Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conj. Hab. Jova Rural, São Paulo

No mesmo dia, o CIC Ferraz de Vasconcelos realiza processo seletivo com a empresa Extra Consult, das 9h às 12h. As vagas são para ajudante de produção e pintor de manutenção, com exigência de ensino médio completo e experiência na área.

Endereço: Avenida Governador Jânio Quadros, 967 – Parque São Francisco, Ferraz de Vasconcelos

Já no CIC Juquiá, ao longo da semana, acontece a captação de currículos para entrevistas com as empresas Levitare e Estrela Sul. As vagas incluem funções como supervisora de limpeza, menor aprendiz, mecânico, eletricista e pintor automotivo. Os currículos podem ser entregues das 8h às 17h ou enviados por e-mail para [email protected].

Endereço: Rua 10 de Abril, 153 – Centro, Juquiá

Palestras

Em Campinas, na sexta-feira, 15 de agosto, às 14h, a Escola Estadual de Ensino Integral Vila Vitória promove a ação “Educação para a Cidadania”, com palestras voltadas à saúde mental e ao autismo, destinadas aos professores da unidade.

Endereço: Rua Vítor Meireles, s/n – Parque Residencial Vila União, Campinas/SP

CIC Oeste – Programação complementar de palestras

12/08 | ONG Família Global Crush | 13h às 15h

Endereço: Rua Conde Amadeu Barbelini, 131 – Ipiranga, São Paulo/SP

Público: Famílias atendidas pela ONG (evento fechado)

14/08 | Empresa Mcassab | 10h às 15h

Endereço: Centro Empresarial Espaço Gaia Terra – Estrada Municipal Alberto Tofanin, 5589 – Pinhal, Jarinu/SP

Público: Funcionários da empresa (evento fechado)

15/08 | Associação AMSHESP | 9h

Endereço: Rua Dr. Rafael de Araújo Ribeiro, 450 – Jaraguá, São Paulo/SP

Público: Mulheres associadas e comunidade (evento aberto)

29/08 | CIC Oeste | 10h30

Endereço: Estrada das Taipas, 990 – Jaraguá, São Paulo/SP

Público: Atores sociais, ONGs, lideranças comunitárias e equipamentos públicos

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGF29Uqrv43wpPmcCe-unWoFGlS7aKsfEC5f6xKHKfX7a7kQ/viewform