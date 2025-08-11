Polícia de SP cumpre mandados em 4 estados contra grupo que vendia pornografia infantil na internet

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), deflagrou nesta segunda-feira (11) mais uma fase da operação que investiga criminosos que agem em plataformas digitais. A operação “NIX – Oculus Legis” cumpriu 2 mandados de prisão, 3 de internação de adolescentes e 14 de busca e apreensão em São Paulo e também nos estados de Pernambuco, Paraná e Paraíba.

As investigações do NOAD apontaram que o grupo agia como organização criminosa, promovendo a venda de pornografia infantil em plataformas digitais. Além disso, eles fizeram ameaças a autoridades ligadas ao NOAD, após ações anteriores que prenderam importantes lideranças do grupo que agia dentro da plataforma Discord, praticando estupros virtuais, automutilações e indução ao suicídio de centenas de vítimas.

Os alvos desta segunda também são responsáveis por invasão de sites governamentais e inserção de dados falsos. O inquérito investiga o grupo por lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

“Esses indivíduos precisam entender que a internet não é terra sem lei. O núcleo que criamos na SSP tem uma equipe que está fazendo um trabalho inédito no país para investigar e responsabilizar criminosos que antes se escondiam no anonimato da internet. O fato das autoridades receberem ameaças mostra que nosso trabalho está incomodando, e não vamos parar”, afirma o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.