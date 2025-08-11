Terça, 12 de Agosto de 2025
Geral São Paulo

Iamspe credencia hospital na Baixada Santista e atendimento começa nesta segunda (11)

Iamspe oferece aos conveniados atendimentos de pronto-socorro, consultas ambulatoriais, cirurgias eletivas e exames na Santa Casa da Misericórdia d...

11/08/2025 08h18
Por: Redação Fonte: Secom SP
Iamspe credencia hospital na Baixada Santista e atendimento começa nesta segunda (11)

Os usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) contam com mais um hospital na região da Baixada Santista, no litoral paulista. A partir desta segunda-feira (11), estão disponíveis aos beneficiários os serviços de pronto-socorro, cirurgias eletivas, exames e consultas ambulatoriais na Santa Casa da Misericórdia de Santos, que fica na Av. Dr. Cláudio Luiz da Costa, nº 50, no bairro do Jabaquara, em Santos. Serão contemplados 33 mil conveniados ao Instituto.

O atendimento aos usuários do Iamspe na Santa Casa de Santos começa 10 dias após a assinatura do contrato de credenciamento. Para isso, profissionais do Departamento de Convênios e Assistência Médica (Decam) do Instituto estiveram no Hospital, no dia 6 de agosto, para implantar sistemas e treinar as equipes da instituição para receber os beneficiários do convênio do servidor público estadual.

O Iamspe trabalha no plano de expansão de atendimento do Instituto em São Paulo e o credenciamento da Santa Casa de Santos faz parte desse projeto. Para este segundo semestre de 2025, está prevista uma série de publicação de editais para contratar novos prestadores de serviços no estado. Leia mais abaixo!

Novos editais

Receberão novos editais para ampliação da rede de hospitais credenciados ao Iamspe as regiões da Baixada Santista (Praia Grande, Guarujá, São Vicente) e do ABC Paulista (São Bernardo do Campo). Haverá também publicação de edital para a cidade de Catanduva.

Também serão publicados editais para credenciar Clínicas de Exames de Imagem nas cidades de São Bernardo do Campo, Bebedouro, Itapetininga, Jales, Osasco, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Presidente Venceslau.

Presidente terá um hospital oftalmológico credenciado. Há ainda edital planejado para credenciar policlínica em Sorocaba.

Para o conhecimento da íntegra dos editais, os interessados poderão comparecer na Avenida Ibirapuera, 981 – 5º andar – das 9h às 17h ou obter as informações no site www.iamspe.sp.gov.br .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ele1 - Criar site de notícias