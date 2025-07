Terceira fase da Copa Madeirão movimenta os campos de várzea em Porto Velho

>

Competição promovida pela Prefeitura valoriza o futebol comunitário e revela talentos locais em partidas emocionantes

Competição visa fomentar o esporte comunitário A terceira fase da Copa Madeirão de Futebol de Várzea está em andamento e tem movimentado os campos da capital com jogos intensos, torcidas apaixonadas e muitos gols. Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a competição visa fomentar o esporte comunitário, fortalecer o espírito de competição saudável e revelar novos talentos do futebol local.

Durante a semana passada, dezenas de atletas entraram em campo representando seus bairros, levando garra e emoção às comunidades. Os jogos aconteceram em diferentes campos, como o Campo do 13, Campo do Esperança e o tradicional Campo do Três e Meio, reunindo atletas e torcedores em uma verdadeira festa do esporte popular.

Confira os últimos resultados:

Dezenas de atletas entraram em campo representando seus bairros Quarta-feira (16/07) –Campo do 13

• 19h30: Zona Sul 1 x 1 Atlético Rondoniense (nos pênaltis: Atlético venceu por 8 a 7)

• 21h00: Amigos do Maraka 2 x 1 Castanheiras FC

Quinta-feira (17/07) –Campo do Esperança

• 19h30: CRP 3 x 0 Round 6

• 21h00: Pinheiro 6 x 0 FC Makurap

Quinta-feira (17/07) –Campo do 13

• 19h30: Madeirão Desfruta 3 x 1 Sta Letícia

• 21h00: ABC FC 5 x 0 14 Bis

Sexta-feira (18/07) –Campo do Esperança

• 19h30: Vip FC x Eletrodiesel – jogo em revisão por W.O

• 21h00: Cristo Redentor 0 x 2 Unidos Barça

Sexta-feira (18/07) –Campo do 13

• 19h30: São Sebastião 2 x 2 Cabedelo

(São Sebastião FC classificado conforme Art. 7º, § 1º do Regulamento Geral)

• 21h00: FC Porto 0 x 3 Garra Corintiana

Sábado (19/07) – Campo do Três e Meio

• 15h45: Juventude do Conceição 1 x 1 K-10 SC

(nos pênaltis, vitória do K-10 SC por 4 a 3)

• 17h15: Mulekada FC 1 x 3 Rosas de Ouro

E a bola não para de rolar. Nesta terça-feira (22), os campos vão receber mais confrontos que prometem empolgar o público:

Campo do 13

• 19h30: Embratel FC x Atlético Aponiã

• 21h00: Marechal FC x Real São Sebastião

Campo do Esperança

• 19h30: Passa Bem FC x Amigos do Garcia

• 21h00: Atlético Abunã x Galácticos

A Copa Madeirão segue como um dos maiores eventos esportivos de Porto Velho, celebrando a união das comunidades, promovendo inclusão social por meio do esporte e incentivando o surgimento de novos craques nos campos de várzea.

Texto:Jhon Silva

Fotos:Josiel Silva/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)