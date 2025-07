Deputado Pedro Fernandes celebra sucesso da tradicional Cavalgada da Expoari em Ariquemes

Neste sábado (19), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) marcou presença na abertura da 40ª Expoari, participando ativamente da tradicional cavalgada promovida pela Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA). O evento reuniu cerca de 2.000 cavaleiros de mais de 35 comitivas do Vale do Jamari, que percorreram as principais avenidas da cidade em um vibrante desfile que celebrou a cultura e a identidade regional.



Pedro Fernandes participou montado, demonstrando solidariedade aos produtores e valorização da tradição sertaneja. Após o trajeto, os cavaleiros se reuniram no Parque de Exposições da APA para a tradicional Queima do Alho — momento gastronômico e festivo que homenageia as origens tropeiras com pratos típicos como arroz carreteiro, churrasco e feijão tropeiro, além de muita música raiz ao vivo.



“A cavalgada não é apenas um desfile, é a expressão viva da nossa cultura e a união de famílias que constroem o Vale do Jamari todos os dias. É um orgulho participar desse momento tão especial”, afirmou o parlamentar.



Ao prestigiar a Cavalgada, Pedro Fernandes reafirmou seu compromisso de seguir apoiando eventos que fortalecem o turismo, valorizam as raízes culturais regionais e movimentam a economia local.







Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar