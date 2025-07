Emenda de Ezequiel Neiva garante equipamentos agrícolas aos produtores rurais da Linha C-66, em Vale do Anari

Associação conta com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Gustavo Nobre | Assessoria Parlamentar)

Os produtores rurais da Associação dos Produtores Rurais da Linha C-66 (Asprochaja) foram beneficiados com a entrega de uma ensiladeira e uma carretinha basculante em Vale do Anari. Os equipamentos foram adquiridos com recursos assegurados por emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), e já estão sendo utilizados na produção de silagem, reforçando a agricultura familiar e garantindo alimentação para o rebanho durante o período de estiagem.



Segundo o deputado Ezequiel Neiva, o objetivo é fortalecer a produção local e dar condições aos produtores para manterem a criação de gado durante os meses mais secos do ano. “São vários produtores que poderão fazer aqui o alimento para o seu gado, principalmente no período da seca. E continuar produzindo seu leite e mantendo o seu gado de pé para produzir carne”, afirmou o parlamentar.



O presidente da Asprochaja, Edivaldo da Silva Rodrigues, destacou a importância dos novos equipamentos para o dia a dia dos associados. “Trabalhamos a noite toda para fazer silagem e conseguimos atender todos os associados. Agradeço demais o deputado Ezequiel Neiva, o prefeito Cleone e o vereador Romildo por essa conquista que tem nos ajudado bastante”, declarou.



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva, a entrega é reflexo de um trabalho contínuo em prol dos pequenos produtores. “Estamos entregando essa carretinha e a ensiladeira que estão fortalecendo a produção local e vão ajudar os pequenos produtores, por meio da agricultura familiar, a produzir cada vez mais”, afirmou.



Os produtores da região já percebem os impactos positivos dos novos equipamentos. Para o agricultor Wellington da Costa, a chegada dos equipamentos contribuiu bastante com a vida do produtor rural. “A chegada desses equipamentos tem nos ajudado muito. Nos últimos anos sofremos por não ter maquinário para colher, mas graças a Deus, neste ano já colhemos bastante e a previsão é de colher ainda mais”, comemorou.



O presidente da Câmara Municipal, vereador Romildo Lemos de Meira, também acompanhou a entrega e ressaltou a importância da iniciativa. “Está suprindo as necessidades dos produtores em fazer silagem para tratar dos animais. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por atender mais essa demanda da comunidade”, disse.



Já o secretário municipal de Agricultura, Izuir José Alberton, elogiou a atuação do parlamentar. “Ezequiel Neiva é um deputado que toda vez que promete, cumpre. Sempre que ele vem a Vale do Anari traz novidades para o nosso produtor”, encerrou.





