Avenida Calama recebe nova base e avança para etapa de pavimentação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue com os trabalhos de recuperação e preparação da avenida Calama, no bairro Lagoa Azul, localizado na zona Leste da capital. A via, que há muito tempo apresentava problemas estruturais e gerava transtornos aos moradores, passa agora por uma reestruturação completa.

Inicialmente, a equipe técnica identificou a presença de barro podre sob o antigo asfalto, o que comprometia totalmente a durabilidade do pavimento anterior, gerando prejuízos constantes tanto para os moradores, quanto para os motoristas que dependem do acesso diário.

Para resolver o problema de forma definitiva, a Prefeitura optou por remover todo o material comprometido. Após a remoção do barro podre, foi realizada a recomposição da base com materiais adequados, que garantem maior estabilidade e suporte à nova camada de asfalto. Essa etapa é fundamental para que o serviço tenha durabilidade e resistência, evitando a reincidência de buracos e afundamentos que tanto prejudicaram a mobilidade da região no passado.

Prefeitura segue fiscalizando e acompanhando de perto cada etapa da obra Na sequência, foi executada a terraplanagem do trecho, nivelando o solo para a aplicação da imprimação, uma camada de preparação essencial antes da chegada do asfalto. Essa etapa marca o avanço das obras e é um indicativo de que a pavimentação definitiva será aplicada em breve.

A intervenção na avenida Calama faz parte de um planejamento estratégico da nova gestão, que visa recuperar vias urbanas em diferentes regiões da cidade, priorizando locais com histórico de problemas antigos.

Segundo a equipe da secretaria, o trabalho segue um padrão técnico rigoroso, garantindo mais qualidade e durabilidade às obras. Moradores da região já percebem os avanços e esperam que, com a pavimentação, a mobilidade melhore significativamente, especialmente durante o período chuvoso, quando os problemas se intensificavam.

A Seinfra reforça que segue fiscalizando e acompanhando de perto cada etapa da obra, com o compromisso de entregar uma infraestrutura de qualidade para a população de Porto Velho.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (Secom)