Prefeitura de Porto Velho recupera mais de 100 km de estradas na região do assentamento

As equipes da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) concluíram, na última semana, a recuperação de mais de 100 quilômetros de estradas vicinais que atendem diretamente os moradores dos assentamentos Joana D’Arc I, II e III, na zona rural de Porto Velho.

Os trabalhos incluíram patrolamento, encascalhamento, limpeza lateral das vias, recuperação de pontes, instalação de bueiros e desobstrução de pontos críticos.

Segundo Aguinaldo Mendes, diretor de Planejamento de Estradas da Semagric, as ações foram planejadas de forma estratégica para garantir trafegabilidade, segurança e escoamento da produção agrícola.

Dentre as frentes de trabalho, a semagric realizou a instalação de bueiros e desobstrução de pontos críticos “Executamos todos os serviços dentro do prazo previsto, respeitando as necessidades da comunidade. É um trabalho técnico que leva em consideração o tipo de solo, as áreas mais críticas e os trechos de maior fluxo de veículos. Nosso objetivo é dar suporte às famílias que vivem do campo e dependem dessas estradas para trabalhar e viver”, afirmou.

Quem vive da agricultura familiar sabe o quanto uma estrada bem cuidada pode fazer a diferença. O agricultor Carlos Gomes, que cultiva mandioca no Joana D’Arc II, comemora a melhoria no acesso. “Antes a gente sofria muito para tirar a produção. Em dias de chuva, era praticamente impossível passar. Agora, com a estrada recuperada, a produção está saindo com mais facilidade, e a gente consegue entregar no tempo certo. Isso muda tudo para quem vive da roça”, contou.

Além do impacto na produção, as melhorias também trouxeram mais segurança para as famílias. Dona Maria da Cunha, moradora do Joana D’Arc III, destaca que o tempo de trajeto dos filhos até a escola diminuiu significativamente. “Meus filhos saem cedo para pegar o ônibus. Quando a estrada estava ruim, eles demoravam muito e era perigoso. Agora fico mais tranquila, porque o caminho está bom e o tempo de viagem ficou menor”, disse emocionada.

Pontes foram recuperadas pela equipe da Semagric O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou o compromisso da Prefeitura com a zona rural e o papel essencial que a manutenção das estradas desempenha na vida dos moradores. “Essa é uma das maiores frentes de trabalho da Semagric. Cuidar das estradas é garantir dignidade, acesso à educação, saúde e fortalecer a agricultura familiar. Estamos avançando em vários pontos do município e o Joana D’Arc recebeu uma atenção especial pela importância econômica e social que representa”, destacou.

A ação faz parte do cronograma contínuo de recuperação de estradas rurais que a Prefeitura de Porto Velho vem executando em diversas regiões do município, priorizando o atendimento a comunidades que dependem diretamente do campo para viver e produzir.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Adriano Vrena

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)