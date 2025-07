Porto Velho realiza neste domingo a histórica eleição distrital com participação popular em 13 localidades

A Prefeitura de Porto Velho realiza no próximo domingo (20), a primeira eleição distrital com a participação direta da população. Moradores de 13 distritos rurais e ribeirinhos poderão votar e escolher três representantes de sua localidade que comporão uma lista tríplice. Caberá ao prefeito Léo Moraes indicar, entre os mais votados, os futuros administradores distritais, cuja posse será realizada no dia 25 de julho.

O processo democrático, inédito em sua abrangência no município, garante voz e vez aos cidadãos que vivem nas regiões mais afastadas da capital. A consulta pública será realizada das 9h às 17h, em 19 pontos localizados nos distritos, com estrutura de votação semelhante às eleições convencionais. Ao todo, 34.168 eleitores estão aptos a participar do pleito, desde que estivessem com a situação eleitoral regular até 20 de junho de 2025.

Estrutura e logística da votação

A eleição conta com o apoio da Justiça Eleitoral de Rondônia, que cedeu 100 urnas eletrônicas, sendo 79 para uso direto nas seções eleitorais e outras 21 de contingência. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) também capacitou 29 monitores que vão atuar nas escolas como instrutores dos mesários voluntários.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do TRE-RO, estará de plantão durante o fim de semana, prestando suporte técnico desde a montagem das seções até a emissão dos Boletins de Urna (BUs). A Comissão Especial de Consulta Pública (CECP), instituída pelo Decreto Municipal nº 21.027/2025, será responsável pela totalização dos votos.

Quem pode votar?

Pode votar todo eleitor domiciliado nos distritos que esteja com a situação regular junto à Justiça Eleitoral até o dia 20 de junho de 2025. Para participar da consulta pública, é necessário comparecer ao local de votação munido de documento oficial com foto. A participação é voluntária, mas altamente incentivada como instrumento de fortalecimento da democracia e valorização das lideranças locais.

Onde votar?

A eleição acontecerá em 19 pontos, sendo cinco delas localizadas em regiões ribeirinhas. A organização do processo contempla todas as áreas abrangidas, inclusive comunidades indígenas, reassentamentos e linhas rurais. A Prefeitura preparou a infraestrutura e realizou visitas técnicas aos locais de votação para garantir acessibilidade e segurança aos eleitores.

Locais de votação por distrito:

São Carlos e Reserva do Cuniã:Escola Municipal Henrique Dias

Nova Aliança:Escola Municipal Maria Angélica Queiroz

Calama e Papagaios:Escola Municipal Ana Adelaide

Nazaré e Santa Catarina:Unidade de Saúde da Família Maria Nobre da Silva

Demarcação:Escola Estadual João de Barros Gouveia

Extrema e Aldeia Kawapu:Escola Municipal Jayme Peixoto de Alencar

Vila da Penha:Escola Municipal Santa Júlia

Abunã:Escola Estadual Marechal Cândido Rondon

Fortaleza do Abunã:Escola Estadual Barão do Rio Branco

Jaci-Paraná e adjacências:Escola Joaquim Vicente Rondon

Nova Califórnia:Escola Municipal Maria Jacira Feitosa de Carvalho

Nova Mutum Paraná:Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré

Rio Pardo e Marco Azul:Escola Municipal Rio Pardo

União Bandeirantes:Escolas César Freitas Cassol e 3 de Dezembro, além de duas associações nas Linhas 1 e 8

Vista Alegre do Abunã:Escolas Maria Casaroto Abati e Professora Antônia Vieira Frota

Confira os nomes dos que disputam a consulta pública:

CALAMA

-Daniela De Castro Carvalho De Lima Freitas - 106 - DANI FREITAS

-Wagner Oliveira Chaves - 145 - WAGNER OLIVEIRA CHAVES

JACI-PARANÁ

-José Pereira dos Santos - 121 - NEGUINHO

-Joel Binas De Jesus - 120 - PASTOR JOEL

-Eucradio Luiz da Silva Barbosa de Sousa - 148 - LUIZINHO DO SOM

-Ana Flavia do Nascimento - 102 – FLÁVIA

-Francisco Agripino Aguiar Nascimento - 149 - AGRIPINO

-Valdeci Osório Patrício - 144 – VALDECI

-Josivânio Correia Medina - 161 - JOSIVANIO MEDINA

EXTREMA

-Isaias Lima de Andrade - 117 - PIRIPIRI

-Francisca Souza da Silva - 109 - FRAN KAXARARI

-Heleone Machado Fochezatto - 115 - HELEONE FOCHEZATTO

-Steferson Antônio Silva - 142 - STEFERSON

-Keila Viana Cherubin - 150 - KEILA CHERUBIN

FORTALEZA DO ABUNÃ

-Francisco Lourenço de Oliveira - 111 - FRANCISCO OLIVEIRA

-Nixon Luiz Severino - 133 - NIXON

-Francilene da Rocha Sena - 108 - FRANCILENE SENA

SÃO CARLOS

-Juscelino Dantas de Souza - 125 - CELINO DANTAS

-Laelço Lucas da Silva - 126 - LAELÇO LUCAS

-Nunes Da Silva Pinto - 134 - NUNES SILVA

-Márcio Santana de Lima - 131 - MÁRCIO SANTANA

RIO PARDO

-José Renato Vieira Rocha - 123 - JOSÉ RENATO

-Joair Fogaça Da Silva - 119 - NEGUIM DA SUCAM

-Renato de Freitas Rosa - 139 - RENATO FREITAS

-Willyan Costa da Silva - 147 - WILLYAN TOPÓGRAFO

VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

-Hedas Mendes Nobre - 114 - HEDAS MENDES

-Raimunda Nonata Pereira Lins - 137 – RAIMUNDA LINS

-Udeivde Santos de Jesus - 143 - DEIVDE BECKER

NOVA CALIFÓRNIA

-Adriano Freire Costa - 100 - ADRIANO COSTA

-André Silva Piana - 103 - ANDRÉ PIANA

-Orleans Bernardes - 135 - ORLEANS ALVES BERNARDES

-Marcio De Souza Gomes Filho - 130 - MARCIO FILHO

-Francisco de Assis - 110 - ASSIS

DEMARCAÇÃO

-Francisco Urielson Castro Lacerda - 112 - MANDIRU

-Largicley Pinto da Silva - 127 - KEY

NOVA MUTUM

-Antônio Vanderlei de Oliveira - 104 - SGT VANDERLEI

-Emerson da Silva Vargas - 107 - EMERSON VARGAS

-Isaac Caroba da Silva - 116 - ISAAC CAROBA

-Aldeniz Briel Lopes Da Silva - 101 - DENIZE BRIEL

-José Pascoal dos Santos Filho - 122 - BAHIANO BAHIA

-Jucelino dos Santos - 124 - JUCELINO CABELO

-Rosenilde Alexandria Nascimento - 140 - ROSE DA SAÚDE

-Renata Conceição de Jesus - 138 - RENATA BAHIANA

ABUNÃ

-Genilce de Sousa Andrade - 113 - TATA ANDRADE

-Lelio Ibanez França - 128 - LELIO FRANÇA

-Luis Pires - 129 - LUIS PIRES

-Salonilde Viana dos Santos Gomes - 141 - NILDY VIANA

NAZARÉ

-Jeferson Pinto Tavares - 118 - NAZARÉ ADJACENTES

-Maria Angela Braga - 132 - MARIA ANGELA

-Pedro Bastos Da Silva - 136 - PEDRO BASTOS

Escolha democrática

Segundo o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa um marco na gestão participativa de Porto Velho Estão concorrendo 50 candidatos habilitados, que disputam os votos da população em seus respectivos distritos. Os três mais votados em cada localidade comporão a lista tríplice encaminhada ao chefe do Executivo municipal.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa um marco na gestão participativa de Porto Velho: “Este processo é um passo importante para a descentralização e valorização dos nossos distritos. Estamos garantindo que a escolha dos administradores seja feita ouvindo a população, com total transparência e respeito à vontade popular”.

O presidente do TRE-RO, desembargador Daniel Ribeiro Lagos, reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com a cidadania: “Apoiar esta eleição distrital é também contribuir com o fortalecimento da democracia em todas as suas dimensões. É um dever cívico e institucional".

A importância do voto

Mais do que apenas escolher representantes, a votação deste domingo é uma oportunidade histórica para os moradores dos distritos exercerem seu papel como cidadãos e influenciar diretamente nas decisões que impactam o dia a dia de suas comunidades.

É o momento de fortalecer o vínculo entre o poder público e as comunidades mais distantes da sede do município. A Prefeitura de Porto Velho reforça que tudo está sendo feito para que o processo ocorra com tranquilidade, lisura e ampla participação popular.

