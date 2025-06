INFRAESTRUTURA – Acesso ao residencial Cristal da Calama recebe nova pavimentação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), está refazendo a pavimentação asfáltica da avenida Calama, que dá acesso ao Residencial Cristal da Calama, onde milhares de famílias residem. A avenida é a principal via que liga o residencial ao Centro da capital.

Léo Moraes garante que obra vai beneficiar toda a região

"A péssima qualidade do serviço de pavimentação realizado no local há algum tempo, não corresponde aos requisitos técnicos, pois com menos centímetros de asfalto e base malfeita e contendo barro podre, todas as ações de tapa-buraco não tiveram resultado", explicou o prefeito Léo Moraes.

Ainda de acordo com o prefeito, a obra estruturante objetiva melhorar a qualidade do serviço entregue à população. "A pavimentação adequada reduzirá os transtornos causados pelo trânsito e melhorará a segurança dos motoristas e pedestres. A obra beneficiará não apenas os moradores do Cristal da Calama, mas os de outras regiões, como Maringá, Teixeirão, Planalto 1 e 2, São Jorge e Lagoa Azul".

Thiago Cantanhede explicou que a execução do trabalho é uma das prioridades O secretário adjunto da Semob, Thiago Cantanhede, explicou que uma das prioridades é a realização deste trabalho. “Agora, a obra estruturante realizada pela Semob inclui a compactação para entrar com novo asfalto e uma equipe de terraplanagem está fazendo o serviço de encascalhamento, enquanto outra equipe está auxiliando na retirada de meio-fio”.

O prefeito Léo Moraes lembrou que a equipe da Semob realizava serviços de tapa-buracos na avenida Calama, mas não estava adiantando porque, semanas depois, a situação do asfalto estava igual ou pior. “Para se ter uma ideia, apenas neste ano, foram feitas manutenções três vezes”, explicou.

Após estudos de solo, o motivo foi descoberto, ou seja, a camada de asfalto tinha apenas três centímetros e, por baixo, uma camada de barro podre, que não sustentava nada. “Por isso, agora tudo será arrancado para que uma nova base seja feita da forma adequada, compactada e, apenas depois, o asfalto será colocado”, garantiu o prefeito.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)