Cemitérios da capital recebem terceira fase de mutirão de limpeza

Uma demonstração de respeito à memória daqueles que ajudaram a construir Porto Velho, assim pode ser considerada a ação contínua da prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), dentro dos cemitérios públicos do município.



Na manhã desta terça-feira (10), servidores da Semusb deram início à terceira operação de limpeza integrada promovida no primeiro semestre do ano. Desenvolvido de forma constante, esse trabalho consiste na roçagem, pintura e limpeza em geral desses espaços que anualmente recebem milhares de visitantes.



Giovanni Marini falou do serviço constante feito no local De acordo com o secretário da Semusb, Giovani Marini, desde janeiro a prefeitura, por determinação do prefeito Léo Moraes, vem zelando pelos cemitérios públicos de Porto Velho.



“Nós estamos agora na terceira operação de limpeza em todos os cemitérios de Porto Velho, o cemitério de Santo Antônio está em operação neste momento, nós estamos finalizando em duas semanas esse processo todo. A gente entende a necessidade, a sensibilidade desse espaço, por isso estamos mantendo a limpeza contínua para atender todas as famílias”, disse Giovani Marini.

Essa terceira operação do mutirão de limpeza abrangerá todos os cemitérios públicos de Porto Velho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)