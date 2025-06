Prefeitura de Porto Velho reforça importância do cadastro de produtores rurais para fortalecimento do setor agrícola

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), reforça que está realizando o Cadastro de Produtores Rurais com o objetivo de mapear as propriedades localizadas na zona rural da capital e, com isso, criar políticas públicas mais eficazes de apoio ao setor produtivo local.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforça que o levantamento é essencial para entender as reais necessidades dos produtores e direcionar os investimentos de forma precisa. “Com o mapeamento atualizado das propriedades e produtores, a Prefeitura poderá desenvolver ações mais pontuais, como melhorias em estradas vicinais, assistência técnica, apoio à comercialização e programas de fomento à produção”, destacou Ribeiro.

A mobilização conta com o apoio direto de associações rurais que estão colaborando com o cadastramento de seus associados. Na comunidade Nova Aliança, localizada no km 44 da BR-319, o presidente da associação local, Gilton Pinheiro, está ajudando os produtores a participarem da iniciativa. “Esse cadastro é uma oportunidade para que a Prefeitura conheça a realidade de cada comunidade. Estamos mobilizando todos os associados porque sabemos que isso vai trazer benefícios reais para quem vive da agricultura”, afirma Gilton.

Claúdia Luciana Moura, presidente da Associação de Produtores Rurais na região de Santa Rita, Morrinhos e entorno Já na região de Santa Rita, Morrinhos e entorno, a produtora rural Claúdia Luciana Moura, presidente da Associação de Produtores Rurais da localidade, também está empenhada na ação. “Estamos ajudando os produtores a fazerem o cadastro porque entendemos a importância desse trabalho. É um passo necessário para garantir que o poder público possa olhar para o campo com mais atenção e planejamento”, declarou Claúdia.

ONDE SE CADASTRAR

Os agricultores interessados em participar do mapeamento devem acessar o site oficial da Semagric ou comparecer presencialmente à sede da secretaria, localizada na Rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK II (ao lado da Semob).

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Com esse levantamento, Porto Velho dá mais um passo rumo ao fortalecimento da agricultura familiar e do setor rural, reconhecendo o papel essencial dos produtores no desenvolvimento econômico e na segurança alimentar do município.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa/Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)