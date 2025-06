Rede Municipal realiza mais de 43 mil exames de raio-x e avança na saúde pública em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue avançando na oferta de serviços públicos de qualidade. Entre janeiro e abril de 2025, foram realizados 43.213 exames de raio-x nas principais unidades de saúde da capital, demonstrando a eficiência, continuidade e alcance da rede municipal de atendimento.

O serviço está plenamente ativo e operando com excelência nas UPAs Sul e Leste, nas unidades de saúde Ana Adelaide, José Adelino, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no distrito de Jaci-Paraná. Com profissionais capacitados, estrutura adequada e equipamentos em pleno funcionamento, a rede tem garantido diagnósticos ágeis e precisos para a população.

“Esse número expressivo de exames realizados em apenas quatro meses é reflexo direto do comprometimento das equipes e da gestão eficiente dos recursos públicos. O atendimento continua de forma regular em todas as unidades e seguiremos firmes no trabalho de fortalecer a saúde municipal”, destacou Jaime Gazola, secretário municipal de Saúde.

A realização de exames de raio-x é fundamental para apoiar diagnósticos clínicos em diferentes especialidades médicas, sendo um dos pilares do atendimento emergencial e ambulatorial. Com os equipamentos em pleno funcionamento, a população tem acesso contínuo a esse serviço essencial, o que contribui diretamente para tratamentos mais rápidos e eficazes.

A Semusa reforça que todas as unidades mencionadas seguem em funcionamento normal, com foco na qualidade, transparência e responsabilidade no cuidado com a saúde dos porto-velhenses.

Texto:Nathalie Ventura

Fotos:Fernanda Medeiros

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)