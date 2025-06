Prefeitura intensifica fiscalização para disciplinar o trânsito de veículos pesados na avenida Guaporé

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), está intensificando o trabalho de monitoramento na av. Guaporé, com objetivo de orientar e disciplinar o trânsito de carretas naquela via urbana.

“Estamos orientando os caminhoneiros sobre a restrição. Notificamos as empresas que ficam situadas no expresso porto para orientarem seus caminhoneiros a não usarem as vias urbanas do município. A partir desta semana, encerra essa parte educativa e vamos começar as autuações”, disse o secretário Iremar Lima (Semtran).

Ao longo de toda avenida, placas indicam a restrição de circulação

De acordo com a Semtran, há restrição de tráfego de veículos naquela via urbana. Há uma placa orientando e alertando os motoristas nas confluências na Rua da Beira com av. Guaporé, mas a sinalização não está sendo respeitada.

Ao longo de toda avenida, outras placas indicam a restrição de circulação. Entretanto, esses avisos também são ignorados, o que levou a Semtran a reforçar a fiscalização.

“A determinação do prefeito Léo Moraes é para que façamos um trabalho efetivo e demilitativo da circulação de carretas que geram maior desgaste da infraestrutura e aumentam os riscos de acidentes, esse trabalho faz parte do processo de instituir a Zona Urbana de Restrição de circulação de veículos de carga e de operação dos serviços de carga e descarga no município de Porto Velho”, enfatizou Iremar Lima.

Texto:Augusto Soares

Foto:Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)