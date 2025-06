Semur participa da 2ª Audiência Pública do PPA e reforça compromisso com o planejamento urbano de Porto Velho

A Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) participou na noite da última quinta-feira (5) da 2ª Audiência Pública do Plano Plurianual Participativo (PPA), realizada no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog) e teve como pauta central temas fundamentais para o desenvolvimento da cidade, como infraestrutura, habitação, mobilidade urbana, meio ambiente e planejamento urbano e rural.

O secretário da Semur, Raimundo Alencar, parabenizou todos os servidores da pasta que se dedicaram, participaram e demonstraram compromisso em buscar conhecimento para contribuir para uma cidade mais organizada e inclusiva. “É gratificante ver nossos técnicos e servidores empenhados em compreender as diretrizes do planejamento municipal. Essa participação ativa reforça o papel da Semur como agente de transformação urbana e social”, destacou.

População pode continuar colaborando com o Plano Plurianual por meio do formulário disponível no site

O evento contou com a presença de representantes de diversas secretarias, agentes públicos e cidadãos, todos reunidos com um objetivo comum: contribuir com sugestões, ouvir propostas e construir, de forma participativa, o futuro de Porto Velho.

O secretário também destacou o apoio e a liderança do prefeito Léo Moraes, que tem incentivado a integração entre as secretarias e a escuta ativa da população. “O prefeito Léo tem sido um grande incentivador de políticas públicas pautadas no diálogo, no planejamento estratégico e na inclusão social. Esse momento é um reflexo da gestão participativa que ele tem promovido”, afirmou Raimundo Alencar.

A população pode continuar colaborando com o Plano Plurianual por meio do formulário disponível no site https://ppa-participativo.portovelho.ro.gov.br/ , indicando as prioridades de seu bairro, comunidade ou distrito nas mais diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, cultura e meio ambiente.

Texto:Alex Fontes

Foto:Alex Fontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)