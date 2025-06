Prefeitura dá início às aulas para formação de novos barbeiros na capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), promoveu no último sábado (7) o aulão inicial para os primeiros 30 alunos matriculados no curso profissionalizante de barbeiro.



Gratuito, esse curso conta com a parceria do Instituto Milton Carvalho, Departamento de Juventude, e Sine. Ele será ministrado nas dependências da praça CEU, localizada na zona Leste da capital.

De acordo com o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, que esteve presente na aula, o curso é o início de diversas iniciativas programadas pela Prefeitura de Porto Velho e que impactarão diretamente a vida da população através da capacitação e ofertas de emprego.



Secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior esteve presente na aula “Esse é um trabalho conjunto e que capacitará cidadãos em seu ingresso no mercado de trabalho. A ampliação das ofertas de empregos em Porto Velho é uma das prioridades na frente de trabalho da Semdestur. Estamos atentos a esse ponto e programando uma série de atividades que abrirão as portas de trabalho para quem procura emprego”, declarou Paulo Moraes Júnior.



O curso, que tem carga horária de 36 horas, tem previsão de término para o dia 28 de junho, durante o evento “PVH em Ação”, que será realizado na zona Sul, com a entrega dos certificados.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)