Nova bilhetagem do transporte coletivo já permite recarga antecipada

A Prefeitura de Porto Velho informa à população que as recargas do novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo já estão disponíveis. A plataforma Bipay, que entra em operação a partir do dia 1º de julho de 2025, substitui o sistema atual ComCard, que seguirá ativo apenas até o dia 30 de junho.

O novo modelo traz mais praticidade, economia e autonomia para os usuários, com destaque para a possibilidade de realizar recargas via PIX, cartão ou boleto diretamente pelo celular. Confira o passo a passo para fazer a recarga do novo sistema.

Aplicativo RecargaPay:

Acesse o app RecargaPay em seu smartphone.

Clique no ícone “Recarga de transporte”

Selecione a opção “NOVO ComCard”

Insira seu CPF e dê um nome ao cartão

Defina o valor da recarga

Escolha o meio de pagamento (PIX, cartão ou boleto)

Os créditos estarão disponíveis em até 30 minutos após a validação.

Via PIX(opção prática e rápida)

Clique no ícone central da barra inferior do app RecargaPay

Escolha a opção PIX

Selecione “COM PORTO VELHO”

Defina o valor da recarga

Copie o código gerado

Finalize o pagamento no aplicativo do seu banco

Cartão físico do novo sistema pode ser retirado gratuitamente nos pontos de atendimento O sistema ComCard só poderá ser usado até 30 de junho. Utilize todos os créditos disponíveis até essa data. O sistema Bipay começa a operar no dia 1º de julho, mas as recargas já podem ser feitas antecipadamente para garantir mais comodidade no processo de transição.

Quem preferir utilizar o cartão físico do novo sistema pode retirá-lo gratuitamente nos seguintes pontos de atendimento:

Tudo Aqui - Centro

Av. Sete de Setembro, 830

Segunda a sexta: 8h às 17h

Tudo Aqui - Porto Velho Shopping

Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288, Flodoaldo Pontes Pinto

Segunda a sexta: 10h às 20h / Sábado: 10h às 18h

Rodoviária de Porto Velho

Av. Gov. Jorge Teixeira, 1296, bairro Embratel

Segunda a sexta: 8h às 17h / Sábado: 8h às 12h

Praça CEU – bairro JK

Rua Antônio Fraga Moreira, 1706

Segunda a sexta: 7h30 às 13h30

A nova bilhetagem é parte do compromisso da Prefeitura com a modernização e a melhoria do transporte público. Além da praticidade tecnológica, o sistema Bipay também traz economia para os passageiros, com redução de 50% no valor da tarifa, que passou de R$ 6 para R$ 3. Para estudantes, o valor da meia passagem caiu de R$ 2,25 para R$ 1,50.

Em caso de dúvidas, os canais oficiais da Prefeitura e do Bipay estão disponíveis para suporte e orientações.

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)