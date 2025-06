Prefeito Léo Moraes recebe Moção de Aplausos pelos 100 dias de gestão

Neste último final de semana, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, foi agraciado com uma Moção de Aplausos por conta da atuação de sua gestão nos primeiros 100 dias à frente do Poder Executivo.



A Moção foi entregue durante a realização do festival folclórico Flor de Cacto, que neste ano reuniu milhares de cidadãos que prestigiaram apresentações artísticas e culturais, além de comidas típicas e competição de quadrilhas juninas. O secretariado executivo da Prefeitura de Porto Velho também se fez presente.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a entrega dessa Moção de Aplausos é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desempenhado por toda a sua equipe, que vem entregando disposição e vontade de transformar a capital rondoniense.



Léo Moraes destacou que essa ação é um reconhecimento ao trabalho desempenhado por toda a sua equipe “Essa solenidade é um reflexo do trabalho de toda a nossa equipe, temos compromisso com a população e garanto que entregaremos o melhor de nós para que Porto Velho siga no caminho certo, com o reconhecimento da nossa população”, afirmou o prefeito Léo Moraes.



Presente no evento, o policial militar da reserva Dionísio Pacheco comentou que a homenagem ao prefeito Léo Moraes é justa e merecida, uma vez que, para ele, a cidade já parece outra.



"Desde o primeiro dia de sua gestão, Léo Moraes tem cumprido suas promessas de campanha. Nestes 100 dias, Porto Velho é outra cidade. Parabéns ao prefeito e aos secretários por esse importante reconhecimento”, falou Dionísio Pacheco.



Vale destacar que a Moção de Aplauso foi uma proposta de iniciativa do vereador Edmilson Dourado e foi aprovada por unanimidade pelo Poder Legislativo Municipal.

Texto:João Paulo Prudêncio e Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)