Prefeitura já notificou mais de 500 donos de terrenos abandonados em 2025

Empenhada no cumprimento do planejamento de limpeza, urbanização e revitalização de áreas degradadas, a Prefeitura de Porto Velho, através do trabalho da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), já realizou mais de 500 notificações apenas nos primeiros cinco meses de 2025.

Para se ter uma ideia do trabalho que vem sendo desempenhado, esses números já ultrapassam as notificações emitidas durante todo o ano de 2024, fato que mostra a intensidade das ações tomadas em defesa de uma cidade mais limpa e saudável para todos.

De acordo com o secretário da Semusb, Giovanni Marini, a projeção é de que mais de 1.500 notificações sejam emitidas até o final de 2025, tudo isso por conta de um monitoramento intensificado promovido em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Segundo Marini a população é uma grande aliada da Semusb nesse processo “A gente tem notificado esses terrenos através de denúncias e da Operação Cidade Limpa, e juntos estamos buscando a redução desses resíduos sólidos em terrenos públicos ou privados. Primeiro a gente notifica, caso o cidadão não limpe o terreno a multa é aplicada através do seu IPTU”, destacou Giovanni Marini.

Ainda segundo Marini a população é uma grande aliada da Semusb nesse processo de revitalização dos espaços urbanos de Porto Velho, e qualquer cidadão pode acionar a Prefeitura para denunciar descarte irregular de lixo ou abandono de terrenos públicos ou privados.

Cidadão pode realizar sua denúncia através do telefone (69) 98473-2922 “Contamos com o apoio da população para que a gente possa denunciar quem está jogando lixo em áreas impróprias, e também denunciar qualquer tema relacionado à postura, inclusive os vazios urbanos, que nós conseguiremos com muita celeridade resolver o problema”, declarou Giovanni Marini.

Um projeto apresentado na Câmara de Vereadores, de autoria do prefeito Léo Moraes, poderá autorizar multas de até R$ 50 mil para quem for flagrado, ou constatado através de denúncia, promovendo a sujeira ou abandonado seus terrenos.

