Abertura do campeonato celebra o futebol de várzea e valoriza talentos da capital

Evento promovido pela Prefeitura de Porto Velho reúne 75 equipes e movimenta comunidades

Cerimônia aconteceu no auditório da Faculdade Católica, em Porto Velho A cerimônia de abertura da Copa Madeirão de Futebol de Várzea Grupo HO, aconteceu na noite da última sexta-feira (6), no auditório da Faculdade Católica, em Porto Velho, marcando o início de uma das maiores competições esportivas do calendário municipal. A iniciativa, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), reúne 75 equipes da capital e da zona rural, com jogos programados para diversos campos tradicionais da cidade.

A Copa tem como objetivos oferecer uma competição estruturada para o futebol amador, estimular a prática esportiva como ferramenta de saúde, lazer e inclusão social, fortalecer os laços comunitários e valorizar o futebol de várzea como patrimônio imaterial da cultura local. Os jogos acontecerão nos campos do Treze, Três e Meio, bairro Três Marias, bairro Esperança da Comunidade e Ronaldo Aragão.

Leilson Neves falou da importância do evento para equipes que não têm condições de participar de outras competições Com premiação total superior a R$ 15 mil, sendo R$ 10 mil para o time campeão e R$ 5 mil para o vice-campeão, além de troféus individuais para o melhor técnico, melhor goleiro, artilheiro e atleta destaque, a competição desponta como uma vitrine para novos talentos do futebol local.

O secretário da Semes, Cássio Moura, comemorou a adesão maciça dos clubes e reforçou a parceria com o setor privado. “É um momento único, é o evento mais esperado pelo futebol da nossa capital. Temos 75 equipes, a competição já começa no dia 14 e tem duração de 60 dias. A várzea aqui é cheia de mística, de jogadores esperando uma chance de mostrar seu futebol. E é importante destacar a parceria da Prefeitura com o Grupo HO, que vai premiar o campeão com R$ 10 mil e o vice com R$ 5 mil”.

Paulo Morais Júnior ressaltou o compromisso da gestão municipal com a base esportiva Durante a cerimônia, o secretário da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Paulo Morais Júnior, ressaltou o compromisso da gestão municipal com a base esportiva. “A Prefeitura de Porto Velho, quando se propôs a fazer a Copa Madeirão, fez isso para reconhecer a importância da várzea. É o lugar onde se descobrem talentos, onde as pessoas se encontram, onde o esporte é, de fato, feito na essência. Isso nos deixa muito felizes por poder devolver ao porto-velhense um campeonato de extrema importância”.

O prefeito Léo Moraes, destacou a importância da ação. “A Copa Madeirão é um marco da valorização do futebol de várzea, da cultura local e do talento do nosso povo. Nossa gestão acredita no poder transformador do esporte e seguirá apoiando eventos que unam saúde, lazer e inclusão social”.

O secretário da Semes, Cássio Moura, comemorou a adesão maciça dos clubes A presença e o entusiasmo dos clubes também marcaram a noite de abertura. Leilson Neves, presidente da equipe 100% Santana, falou da importância do evento para equipes que não têm condições de participar de outras competições. “A expectativa é muito boa. Estávamos há três anos parados e agora estamos de volta. Essa competição agrega todos, é gratuita e acessível”.

João Botinha, técnico do São Sebastião, elogiou o apoio da Prefeitura. “A preparação está ótima. Trabalhamos muito nos dois meses anteriores na montagem do time e queremos fazer um grande campeonato. Pela primeira vez o futebol de várzea recebe esse tipo de apoio do poder público. Agradecemos ao prefeito Léo Moraes, ao secretário Cássio e toda equipe da Semes. É um incentivo muito importante”.

O patrocinador master do evento é o Grupo HO, que viabilizou a premiação financeira. Marcus Vinícius, o Marquinhos, diretor do grupo, falou sobre o compromisso da empresa com o esporte. “Estamos muito orgulhosos de fazer parte desse projeto junto com a Semes. Acreditamos no esporte como ferramenta de inclusão. O futebol de várzea é uma paixão nacional, e estamos fazendo esse campeonato com o maior carinho possível, para entregar algo especial para as comunidades envolvidas”.

