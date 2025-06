Parque Natural Municipal celebra o Dia do Meio Ambiente com visitação de alunos

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Parque Natural Municipal Raimundo Paraguassu de Oliveira recebeu, na última quarta-feira, 40 alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio do Colégio Cristão, acompanhados por professores e colaboradores da instituição.

A recepção foi conduzida pela equipe de educação ambiental do parque, composta por Cíntia Araújo, David Souza, Eline Eloi, Elis Regina e Tainan Alleyne, com a participação especial do vereador Pedro Geovar. Durante as boas-vindas, os educadores e o parlamentar destacaram a importância da data e o papel estratégico da unidade de conservação para o município de Porto Velho.

Na sequência, os estudantes foram divididos em dois grupos – Bagre e Arara Azul – e participaram de uma programação diversificada, voltada à sensibilização ambiental.

Programação incluiu ainda uma visita ao Viveiro Municipal Ao longo da visita, os alunos assistiram a uma palestra sobre o Parque Natural e o Viveiro Municipal, participaram de uma gincana ecológica, percorreram uma trilha guiada e visitaram o museu de acervo biológico, onde puderam conhecer mais sobre a biodiversidade amazônica.

A programação incluiu ainda uma visita ao Viveiro Municipal, onde foram recepcionados pelo servidor Huslei Zegarra e receberam mudas de plantas, como incentivo ao cultivo e ao cuidado com o meio ambiente.

Como forma de reconhecimento pelo engajamento nas atividades, todos os participantes receberam brindes ao final do evento.

O Parque Natural Municipal mantém uma programação contínua de visitas guiadas para escolas e grupos interessados. Os agendamentos podem ser realizados por meio do e-mail: [email protected].

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)