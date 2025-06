Porto Velho garante valorização histórica com implantação do piso nacional do magistério

Uma conquista histórica, assim pode ser definida a validação da Lei apresentada pelo prefeito Léo Moraes, que estabelece o pagamento do piso nacional do magistério aos professores que atuam na rede de ensino municipal, demonstrando o respeito, compromisso e valorização da atual gestão com a categoria.

Regulamento por Lei e com valor estipulado em Portaria emitida pelo Governo Federal há cada ano, o piso do magistério não vinha sendo incorporado ao salário dos professores, o que vinha trazendo prejuízos aos profissionais da Educação. "Essa era uma distorção histórica que precisava ser corrigida com justiça e responsabilidade. Aqui em Porto Velho, estamos mudando isso. A valorização dos nossos professores não pode ser apenas um discurso, ela precisa ser prática, concreta, refletida no salário e no reconhecimento diário desses profissionais que são pilares da transformação social", ressaltou o prefeito Léo Moraes.

Para que fosse implementado esse piso, foi necessário o trabalho integrado entre poderes, capitaneado pela prefeitura de Porto Velho, que obteve a aprovação da proposta por maioria absoluta na Câmara dos Vereadores. "Incorporar o piso ao vencimento-base é um passo essencial para garantir direitos, segurança financeira e dignidade aos educadores da nossa rede. Estamos comprometidos em construir uma educação de qualidade, e isso começa por quem está na sala de aula, formando cidadãos. Professor valorizado é educação fortalecida, e essa é uma prioridade da nossa gestão", reforçou o prefeito.

Vale destacar que o piso nacional do magistério fechou o ano de 2024 no valor de R$ 4.520,57 e passou por mais um reajuste após portaria do Governo Federal chegando a R$ 4.867,77 em 2025.

Ainda de acordo com o prefeito de Porto Velho Léo Moraes, essa proposta aprovada na Câmara de Vereadores significa valorização real no bolso dos professores que, ainda segundo ele, é a profissão mãe de todas as outras.

“Quero destacar a minha satisfação em fazer justiça com os professores, eles que exercem a profissão que é mãe de todas, agora eles receberão conforme o piso nacional, é dessa forma que iremos construir uma Porto Velho com oportunidade a todos e que disponibiliza um serviço público de qualidade e com servidores valorizados”, parabenizou o prefeito Léo Moraes.

Para a presidente do Sindicato dos Professores de Porto Velho (Sinpro), Elessandra Reis, o reajuste concedido aos professores do município é uma valorização real no salário da categoria. “Esse ganho em relação ao nosso piso salarial no vencimento é algo que estávamos lutando há muito tempo e agora nessa gestão nós conseguimos avançar, é uma vitória de muitas que virão”.

Presidente do sindicato que atua na defesa dos servidores municipais (Sindeprof), a veradora Elis Regina afirmou que a aprovação dessa Lei é o resultado de esforços somados, que agora traz um resultado positivo aos servidores.

A presidente do Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (Sintero), Dioneida Castoldi, disse que o ano de 2025 ficará marcado como o início de um novo tempo no que diz respeito à valorização salarial dos profissionais de Educação.

Aprovada, a Lei do piso do magistério agora será homologada pelo Poder Executivo e incorporada ao contra-cheque dos professores ainda no mês de junho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)