População contribui com propostas para mobilidade, habitação e obras urbanas na segunda audiência pública

Moradores de Porto Velho participaram na noite de quarta-feira (5), da segunda audiência pública promovida pela Prefeitura, voltada à construção participativa do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O encontro aconteceu no Teatro Banzeiros e também foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do Município no YouTube.

Durante o evento, representantes de bairros e distritos apresentaram sugestões para melhorar a qualidade de vida nas regiões onde vivem. Entre os principais temas levantados durante a audiência estiveram regularização fundiária, melhorias na fiscalização de trânsito, obras públicas, saneamento básico, estradas rurais e preservação ambiental.

O morador Francisco Ivan, do bairro Terra Prometida, na zona Sul de Porto Velho, apresentou uma lista de demandas durante a audiência, destacando a necessidade de regularização fundiária, pavimentação das vias e maior fiscalização no fluxo de trânsito na estrada do Areia Branca.

Laelson da Silva, presidente da associação Ampla, do bairro Planalto 2, participou da audiência pública para solicitar investimentos em obras públicas e pavimentação na região. “O bairro planalto 2 foi criado em cima de uma ocupação e hoje ficamos muito felizes em receber nossas escrituras públicas. Mas ainda há muito o que melhorar, como, por exemplo, a tão sonhada avenida dos imigrantes. Estamos solicitando também o encascalhamento das nossas ruas, já que agora somos um bairro regularizado”, destacou.

Audiência pública reuniu cidadãos, lideranças comunitárias e autoridades municipais As demandas apresentadas pela população foram respondidas por representantes das secretarias e órgãos competentes. Participaram da audiência os secretários de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Obras e Pavimentação (Semob), Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), além dos superintendentes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos (SGP), Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e representante da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran).

A iniciativa integra o Orçamento Participativo e é coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog). As contribuições recebidas nesta fase irão compor o planejamento estratégico do município, sendo incorporadas ao PPA e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orientam os investimentos até 2029.

O debate reforçou a importância da escuta ativa da população no planejamento municipal e contou com ampla participação remota: presencialmente e online, por meio da transmissão no YouTube da Prefeitura de Porto Velho .

A população ainda pode participar da construção do orçamento participativo por meio do formulário online, disponível até esta sexta-feira (6), através do link: ppa-participativo.portovelho.ro.gov.br.

O espaço é aberto a todos os moradores para sugerir melhorias e indicar as necessidades mais urgentes de seus bairros, comunidades ou distritos, nas mais diversas áreas da gestão municipal.

Texto:Emily Costa

Foto:Fábio Ono (Sempog)

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)