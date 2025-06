Candidatos PcD para vagas de auxiliar de limpeza e alimentação devem se apresentar a partir de segunda-feira (9)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) convoca os candidatos aprovados na cota de pessoas com deficiência (PcD) do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Serviços Voluntários, conforme o Edital nº 02/2025/Astec/Semed (Unidos pela Educação), publicado no DOM nº 3929 de 28/02/2025, a fim de garantir a transparência e a efetividade das políticas afirmativas.

Os convocados deverão comparecer entre os dias 9 e 11 de junho de 2025, no horário das 9h às 14h, na Divisão de Acompanhamento e Controle de Pessoal (DIACP), do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP/Semed), localizada na rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças, 2º andar. O objetivo é proceder à localização nas Unidades de Ensino da rede municipal e na sede da Semed.

Na ocasião, deverão apresentar os seguintes documentos originais e as respectivas cópias:

a. Documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH);

b. Comprovante de residência atualizado;

c. Atestado de aptidão física e mental, com validade de até 90 dias;

d. Comprovante de conta bancária em nome do(a) candidato(a), do Banco do Brasil (conforme item 12.4 do edital).

Convocados:

1. ELTON DIAS GARCIA - AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO

2. EVANEIDE CUNHA DA SILVA NASCIMENTO - AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO

3. JOSELIO MOREIRA QUEIROZ DA SILVA - AUXILIAR DE LIMPEZA

4. MARIVALDO SILVA E SILVA - AUXILIAR DE LIMPEZA

5. ANTÔNIO ADSON SOARES PINTO - AUXILIAR DE LIMPEZA

6. VINÍCIUS LOPES BRASIL - AUXILIAR DE LIMPEZA

Texto;Meiry Santos

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)