Prefeitura promove atividades educativas e sustentáveis no Dia Mundial do Meio Ambiente

Programação especial envolve oficinas práticas, aprendizado sobre reciclagem e resgate da memória histórica da capital

Ação levou estudantes da rede municipal para uma vivência repleta de conhecimento e conscientização. A

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na quinta-feira (5), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), promoveu uma programação especial voltada à educação ambiental, unindo aprendizado, criatividade e valorização do patrimônio histórico da capital.

A ação, parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, levou estudantes da rede municipal para uma vivência repleta de conhecimento e conscientização. As crianças participaram de oficinas práticas de reciclagem e realizaram um passeio cultural na tradicional Litorina da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), um dos principais símbolos históricos do município.

OFICINA DE RECICLAGEM

Durante a manhã, os alunos participaram de uma oficina de confecção de porta-lápis utilizando garrafas PET. A proposta, além de estimular a criatividade, teve como objetivo promover a importância da reutilização de materiais, mostrando que pequenas atitudes sustentáveis podem ser incorporadas ao cotidiano desde a infância.

LITORINA

Crianças embarcaram na Litorina da EFMM, Em seguida, as crianças embarcaram na Litorina da EFMM, em um passeio que proporcionou uma verdadeira viagem no tempo. A atividade reforçou o papel da ferrovia na história local, despertando nos alunos o sentimento de pertencimento e o respeito pelo patrimônio da cidade.

Para a diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais da Sema, Joana Aurélia, o momento foi de grande valor educativo. “Cada atividade foi planejada com o propósito de despertar a consciência ambiental nas crianças de forma lúdica e afetiva. É gratificante ver como elas se envolvem, aprendem e se divertem ao mesmo tempo”, destacou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, também ressaltou o impacto das ações. “A educação ambiental é uma ferramenta fundamental para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Estamos trabalhando para que nossas crianças compreendam, desde cedo, a importância de cuidar do meio ambiente”, afirmou.

PARCERIAS

A Prefeitura de Porto Velho agradece às instituições parceiras que contribuíram para a realização das atividades, em especial à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), pelo apoio técnico e institucional.

A Semana do Meio Ambiente segue com ações em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso da administração municipal, sob a gestão do prefeito Léo Moraes, com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de Porto Velho.

Texto: Jhon Silva

Foto: Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)