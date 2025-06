Prefeitura de Porto Velho participa de Exposição Socioambiental em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na quinta-feira (5), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), participou da Exposição Socioambiental promovida pelo Ministério Público de Rondônia. O evento ocorreu na Casa da Cultura Ivan Marrocos, reunindo diversos projetos e ações voltadas à preservação ambiental.

Durante a exposição, a Sema apresentou uma série de atividades desenvolvidas ao longo do ano, com foco em educação ambiental e práticas sustentáveis. Entre os destaques estão as oficinas de materiais recicláveis, cujos objetos produzidos pelas crianças durante a Semana do Meio Ambiente, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), estão expostos ao público.

A diretora do Departamento de Políticas Ambientais da Sema, Joana Aurélia, destacou a importância da participação dos estudantes nos projetos educativos da secretaria. “A gente apresenta os projetos que a Sema desenvolve durante o ano. São projetos de rotina, com os quais conseguimos, com os alunos, não só conversar, mas colocar a mão na massa. Esse contato prático faz com que eles absorvam o conhecimento e entendam melhor a importância do meio ambiente”, afirmou.

Evento contou com a divulgação de materiais informativos sobre queimadas urbanas Segundo Joana, atividades como essas contribuem diretamente para a formação cidadã dos alunos e promovem uma consciência ecológica mais sólida. “A gente tem buscado alternativas, não só com palestras, mas também com vivências práticas. E ver o resultado do que eles produziram sendo exposto aqui é muito gratificante e educativo”, completou.

Além das oficinas e exposições, o evento contou com a divulgação de materiais informativos sobre queimadas urbanas e suas consequências, como parte da campanha de prevenção organizada pela Sema.

A participação da Prefeitura no evento reforça a parceria com o Ministério Público em iniciativas voltadas à proteção ambiental. Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, a ação tem grande valor simbólico e prático. “Estamos comprometidos em desenvolver políticas públicas ambientais contínuas e efetivas. Essa exposição é uma forma de dar visibilidade ao que vem sendo feito, além de envolver diretamente a comunidade e, principalmente, os jovens nesse processo de transformação ambiental”, destacou.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)