Treinamento sobre Unidades de Conservação e Mercado de Carbono marca a inauguração da Sala Verde

Em alusão à Semana Nacional do Meio Ambiente, os agentes de educação ambiental do Parque Natural Municipal Raimundo Paraguassu de Oliveira inauguraram, no dia 2 de junho de 2025, a Sala Verde – um espaço dedicado à promoção da educação ambiental e à realização de capacitações.

A abertura do novo ambiente foi marcada por um treinamento voltado aos servidores do Parque Natural e do Viveiro Municipal, com o tema "Unidades de Conservação e Mercado de Carbono". A formação foi ministrada pelo gestor ambiental Edjales Benício de Brito, ex-secretário da Sema e conselheiro titular do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema).

O treinamento teve como objetivo padronizar e aprofundar os conhecimentos técnicos da equipe, assegurando que as informações repassadas aos visitantes da unidade de conservação sejam claras, precisas e alinhadas às melhores práticas de gestão ambiental.

Além disso, o conteúdo abordado destacou as oportunidades sustentáveis relacionadas ao mercado de carbono, reforçando a importância da atuação municipal na mitigação das mudanças climáticas e na promoção do desenvolvimento sustentável.

Abertura do novo ambiente foi marcada por um treinamento Para o secretário da Sema, Vinícius Miguel, essa ação reafirma o compromisso da gestão pública com a capacitação contínua dos servidores e a excelência na preservação da biodiversidade local.

De acordo com o diretor do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental, Arthur Felipe Borin dos Santos, a Sala Verde passa a funcionar como centro de referência para atividades educativas e de formação ambiental, simbolizando um importante avanço nas políticas públicas de sustentabilidade do município.



