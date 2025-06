Vacinação Itinerante acontece no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré nesta semana

Com o avanço dos casos de síndromes respiratórias, principalmente causadas pelo vírus Influenza, a Prefeitura de Porto Velho intensificou as ações do programa Vacinação Itinerante e, nesta semana, ampliou os atendimentos no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), um dos principais pontos turísticos da capital.

A vacinação no local ocorre até sábado (8), das 15h às 18h, e tem como objetivo alcançar o maior número possível de visitantes, incluindo estudantes e moradores que circulam pelo espaço.

“Essa é uma determinação do prefeito Léo Moraes, que tem nos orientado a levar a vacinação onde o povo está. A EFMM é um espaço estratégico, de grande visitação, e isso nos ajuda a aumentar a cobertura vacinal de forma acessível e efetiva”, destacou a coordenadora municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Elizeth Gomes.

Além da imunização contra a gripe, a equipe de saúde também está realizando a atualização do cartão de vacinas com outras doses do calendário básico, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar o Cartão do SUS ou utilizar o aplicativo SUS Digital.

Equipe de saúde também está realizando a atualização do cartão de vacinas com outras doses do calendário básico Para o prefeito Léo Moraes, o trabalho de vacinação em pontos estratégicos é uma ação preventiva essencial. “Não precisa agendar: é só chegar, vacinar contra a gripe e aproveitar para atualizar outras vacinas também. A vacina não resolve tudo, mas é prevenção séria, comprovada cientificamente e salva vidas. Ninguém é obrigado, mas quem se cuida, protege a si e ajuda a aliviar o sistema”, afirmou.

PONTOS DE VACINAÇÃO ITINERANTE:

Todos os dias

Unidade Manoel Amorim de Matos – 8h às 18h

Porto Velho Shopping (2º piso – próximo à Kalunga) – 10h às 21h30

Quinta a domingo

Skate Parque – 16h às 19h

Praça CEU – 8h às 18h

Quarta a sábado

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – 15h às 18h

Domingo

Espaço Alternativo – 16h às 19h

A Semusa reforça que a vacinação é gratuita, rápida e fundamental para prevenir complicações causadas pela gripe e outras doenças imunopreveníveis. Aproveite um dos pontos próximos de sua casa, ou visite o Complexo Madeira-Mamoré, vacine-se e ainda desfrute de um dos mais belos espaços históricos de Porto Velho.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)