III Arraial da Calderita acontece nos próximos dias 6 e 7 de junho

O Arraial de Calderita chega à sua terceira edição, o evento acontece nos dias 6 e 7 de junho, das 19h à 1h, na Conveniência Calderita, localizada na Vila de Calderita, região do baixo Madeira.

Promovido pela Associação Amigos da Vila Calderita (Amavica), o III Arraial de Calderita vem ganhando força a cada edição, movimentando a zona rural com atrações culturais, apresentações musicais e culinária típica. Este ano, o evento conta com o apoio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), que contribui com a estrutura de som e show ao vivo da cantora Fran Diniz.

"Estamos ensaiando com muita dedicação. Teremos o tradicional quadrilhão de Calderita, bingo, comidas típicas e muita música. A festa é para todos os moradores, comunidades vizinhas e visitantes", explica Nazira, presidente da Amavica. “Convido a todos para prestigiarem essa grande festa. Será um momento de muita alegria, reencontros e cultura popular”.

O arraial também tem forte papel social, promovendo o turismo e gerando renda para os moradores locais. A expectativa é atrair turistas e visitantes que buscam aproveitar o período do verão amazônico e as belezas naturais da praia de Calderita.

Para o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, o apoio ao evento reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização da cultura e o incentivo ao turismo comunitário. “A Funcultural tem orgulho de apoiar festas como o Arraial de Calderita, que além de preservar nossas tradições, movimentam a economia local e fortalecem a identidade cultural da zona rural de Porto Velho”.

O calendário junino 2025 segue até o final de agosto, com mais de 20 eventos juninos na programação da Liga dos Arraiais.

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)