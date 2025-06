Prefeitura de Porto Velho reforça compromisso com a manutenção do Cemitério Santo Antônio

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), tem intensificado as ações de manutenção e limpeza em espaços públicos estratégicos da cidade. O Cemitério Santo Antônio, referência histórica e local de grande significado para a população, é um dos pontos que vem recebendo atenção especial na gestão do prefeito Léo Moraes.

“Até recentemente, a rotina de limpeza do cemitério seguia um cronograma limitado, com intervenções realizadas, em média, duas vezes por ano. A frequência, adotada por administrações anteriores, não era suficiente para manter o espaço nas condições de conservação e respeito, como estamos fazendo atualmente”, afirmou o titular da Semusb, Giovanni Marini.

Ciente da necessidade de melhorias, o prefeito Léo Moraes, em seu planejamento estratégico, implantou um novo modelo de atuação. Em apenas cinco meses, a Semusb já executou duas operações completas de limpeza no local. Somente esse feito representa o dobro da frequência anual anterior em um curto período de tempo.

Trabalho é executado em etapas devido à dimensão da área

Marini acrescentou que as ações envolvem serviços como roçagem, capina, varrição, retirada de entulhos e podas. O trabalho é executado em etapas devido à dimensão da área. A primeira operação já foi concluída com resultados visíveis, enquanto a segunda está em andamento, com equipes mobilizadas para atender todos os setores do cemitério.

A Prefeitura reforça que o andamento por etapas é parte do planejamento operacional e não deve ser interpretado como falha ou omissão, pois o serviço está em andamento. A meta é garantir um ambiente limpo, organizado e respeitoso para as famílias que visitam seus entes queridos.

“A intensificação das limpezas no Cemitério Santo Antônio reflete o compromisso da gestão com a valorização dos espaços públicos e o respeito à população de Porto Velho”, afirma o secretário da Semusb.

Disse ainda que a previsão da secretaria é concluir os serviços nos próximos dias e manter um cronograma contínuo de manutenção, superando as práticas adotadas anteriormente e elevando o padrão de cuidado com áreas de relevância comunitária, conforme determinação do prefeito.

Texto:SMC/Semusb

Foto:Eduardo Freitas/ Semusb

