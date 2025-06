Em coletiva, prefeito Léo Moraes anuncia reajustes e melhorias para Saúde e Educação

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na sede da Prefeitura, nesta quinta-feira (5), para apresentar os projetos aprovados pela Câmara Municipal, que garantem revisão salarial e plano de cargos e salários para os servidores da Educação e Saúde (ACS e ACE).

Realizada no Prédio do Relógio, sede do Poder Executivo Municipal, a coletiva de imprensa contou com a participação de lideranças sindicais que representam o funcionalismo público municipal.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa é uma iniciativa histórica para o funcionalismo público, uma vez que é a primeira vez que um gestor em início de mandato apresenta esse reajuste, que é fruto do diálogo e muito respeito com aqueles que servem a população.

“Estamos aqui para registrar um marco no que diz respeito à valorização dos servidores da Educação e dos Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), quero agradecer a integração da Câmara de Vereadores nesta pauta que traz muita alegria para todos, seguimos juntos para que mais ações de valorização dos servidores municipais sigam sendo implementadas ao longo dos próximos anos”, disse o prefeito Léo Moraes.

Para a presidente do Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (Sintero), Dioneida Castoldi, o ano de 2025 ficará marcado como o início de um novo tempo no que diz respeito à valorização salarial dos profissionais de Educação.

“A Educação não é feita só por professores, mas por profissionais de Educação, então a nossa luta de muitos anos tem 2025 como referência de um novo tempo para a consolidação de políticas públicas de valorização desses trabalhadores”, declarou Dioneida Castoldi.

Presidente do Sindicato dos Professores de Porto Velho (Sinpro), Elessandra Reis

Já para a presidente do Sindicato dos Professores de Porto Velho (Sinpro), Elessandra Reis, o reajuste concedido aos professores do município é uma valorização real no salário da categoria.

“Esse ganho em relação ao nosso piso salarial no vencimento é algo que estávamos lutando há muito tempo e agora nessa gestão nós conseguimos avançar, é uma vitória de muitas que virão”, falou Elessandra Reis.

De acordo com Arlon Régis, presidente do sindicato dos técnicos em educação em Rondônia, desde a primeira reunião, a Prefeitura vem se mostrando solicita com as pautas da categoria.



Arlon Régis, presidente do sindicato dos técnicos em educação em Rondônia “Tivermos a questão dos dez dias de recesso no meio do ano, que a categoria recebeu de bom grado, além do reajuste igual ao dado para os professores e da manutenção da gratificação de R$ 300, tudo isso mostra o respeito da Prefeitura com os técnicos em educação”, falou Arlon Régis .

Presidente do sindicato que atua na defesa dos servidores municipais (Sindeprof), a veradora Elis Regina afirmou que a aprovação dessa Lei é o resultado de esforços somados, que agora traz um resultado positivo aos servidores.

“Essa é uma oportunidade rara, pois nós temos um prefeito que tem simpatia com o fiuncionalismo público, por isso agradecemos a prefeitura de Porto Velho por essa iniciativa que atendeu os anseios de muitos trabalhadores que atuam no desenvolvimento da nossa cidade”, argumentou Elis Regina.



A Lei que incorpora o piso nacional da Educação ao plano de carreira dos servidores municipais deverá ser sancionada nos próximos dias e passa a valer já neste mês de junho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)