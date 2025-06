Prefeitura realiza 4ª edição da Feira da Mulher do Norte com a participação de 34 empreendedoras

A Feira da Mulher do Norte, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, é um evento que visa valorizar e empoderar as mulheres da região Norte, oferecendo um espaço para que possam expor e vender seus produtos. A 4ª edição da feira acontece nesta quinta-feira (5), no Espaço Cultural do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), das 9h às 17h.

Coordenadora de políticas públicas de Porto Velho, Lena Assis A ação conta com a participação de 34 mulheres, que estão vendendo uma variedade de produtos, incluindo alimentos típicos e regionais, artesanatos indígenas e locais, miçangas e outros produtos de artesanato, chinelas e outros itens de vestuário, produtos personalizados, serviços de maquiagem e outros. O evento conecta grupos de mulheres com histórias diferentes, reforçando a luta, força e resistência das empreendedoras.

A coordenadora de políticas públicas de Porto Velho, Lena Assis, destacou a importância da feira para as mulheres participantes, que podem ganhar visibilidade e aumentar sua renda. Além disso, a feira também é um espaço para que as mulheres possam se sentir valorizadas e empoderadas. Com o apoio do prefeito Léo Moraes, o evento é uma ferramenta de transformação que traz autonomia e gera movimento para as mulheres.

As expectativas das mulheres participantes são altas, e elas esperam que a feira seja um sucesso em termos de vendas e visibilidade. A Coordenadoria sempre procura ampliar e trazer inovações para o evento. “A feira trouxe inovações nesta edição, incluindo a inclusão de alimentos típicos de festa junina e artesanatos indígenas”, ressaltou Lena Assis.

Paloma Bezerra Rodrigues, vendedora de produtos personalizados

Paloma Bezerra Rodrigues, vendedora de produtos personalizados, falou sobre a importância da feira para sua vida, permitindo que ela trabalhe com seus próprios produtos e ganhe liberdade financeira.

Queileane Castro, da Estamparia Regional Flor do Maracujá Modas, também elogiou a feira pela oportunidade de mostrar sua marca, que ganha mais visibilidade para se tornar mais acessível ao público.

Milene Barreto, maquiadora profissional, falou que participar do evento traz efeitos positivos para sua carreira, porque lhe permite que ela compartilhe seu conhecimento e habilidades com outras mulheres.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a construção de um espaço acolhedor para as mulheres é fundamental para impulsionar o empreendedorismo e, com os suportes necessários, é possível avançar nesse projeto diverso e gerar oportunidades para as empreendedoras locais.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)