Prefeitura entrega três voadeiras para atender comunidades do baixo Madeira

Na manhã desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Porto Velho realizou a entrega de três voadeiras novas para atender as comunidades localizadas na região do baixo Madeira. A solenidade aconteceu no Prédio do Relógio e contou com a presença de autoridades públicas, servidores e sociedade.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa entrega contempla a integração dessas localidades aos serviços disponibilizados pelo poder público, beneficiando diretamente na melhoria do acesso à comunidade.

“Essa entrega representa muito para quem vive em áreas distantes do perímetro urbano de nossa cidade. As comunidades ribeirinhas precisam da presença efetiva dos serviços públicos, sendo que essas voadeiras garantirão agilidade e melhor qualidade de vida”, destacou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a utilização dessas voadeiras terá como foco a facilitação aos atendimentos médicos e de enfermagem, apoio às ações de vacinação, além de garantir mais agilidade em situações de urgência e emergência.

Outras seis voadeiras serão entregues entre o final de junho e o início de julho “Isso vai acelerar em quase duas horas o transporte das pessoas que precisam fazer uma remoção imediata para Porto Velho. O fortalecimento do sistema público de saúde faz parte de ações integradas, que visam o bem-estar da população”, afirmou Jaime Gazola.



Essa entrega faz parte de um investimento total de R$ 825.594,00, oriundo de emenda parlamentar da deputada federal Cristiane Lopes, e que prevê a destinação de nove voadeiras para as comunidades ribeirinhas, sendo que as outras seis serão entregues entre o final de junho e o início de julho.



As comunidades inicialmente contempladas com os novos veículos serão Cujubim Grande, Papagaios e Cavalcante, regiões que se beneficiarão diretamente da melhoria no acesso.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)