Prefeitura realiza hoje (5) audiência pública para debater propostas de infraestrutura e desenvolvimento urbano

A Prefeitura de Porto Velho realiza, nesta quarta-feira (5), a segunda audiência pública para escutar a população e construir, de forma participativa, o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O encontro acontece no Teatro Banzeiros, das 19h às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube .

Desta vez, o tema central do debate é infraestrutura, abrangendo obras públicas, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, saneamento e planejamento territorial. Moradores de comunidades, bairros e distritos estão convidados a participar e contribuir com propostas e demandas locais.

A iniciativa faz parte do ciclo do Orçamento Participativo, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), com o objetivo de identificar as necessidades prioritárias do município, a partir da participação direta da população.

As contribuições colhidas durante as audiências serão consideradas na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do próprio PPA, instrumentos que orientam os investimentos municipais para os próximos quatro anos.

Na primeira audiência, realizada na última segunda-feira (3), foram discutidas propostas relacionadas às áreas sociais, como saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

Além da participação presencial e virtual, os cidadãos podem enviar sugestões por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura, até esta sexta-feira (dia 6 de junho de 2025), no link ppa-participativo.portovelho.ro.gov.br .

O espaço é aberto para os cidadãos indicarem prioridades para sua região em diversas áreas da administração pública e assim, contribuir com o planejamento do orçamento municipal.

Texto:Emily Costa

Foto:Fábio Ono (Sempog)

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)