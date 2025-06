Prefeitura intensifica recuperação de ramais afetados pela cheia do rio Madeira

Com a chegada do verão amazônico e o fim do período chuvoso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem intensificado os trabalhos de recuperação de estradas vicinais nas comunidades atingidas pela cheia do rio Madeira. Os serviços de encascalhamento e patrolamento estão sendo realizados com foco na melhoria da trafegabilidade, garantindo o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar.

Na região da comunidade São Sebastião, o agricultor Jorge Rabelo destaca a importância da ação. “A estrada estava praticamente intrafegável. Agora, com o trabalho das máquinas, a gente consegue levar a produção até a cidade e o ônibus escolar já voltou a passar com segurança. É um alívio para nós que vivemos do campo”, comemorou.

Trabalhos seguem um cronograma que prioriza os trechos mais críticos Além da São Sebastião, outras comunidades como Boa Fé, São Francisco e Engenho Novo Velho, também localizadas na zona rural do município, estão sendo beneficiadas com os serviços. Segundo o gerente de Planejamento de Estrada da Semagric, Aguinaldo Mendes, os trabalhos seguem um cronograma que prioriza os trechos mais críticos.

“Estamos atuando em todas as áreas que foram impactadas pela cheia. As equipes estão trabalhando com patrol, caminhão e retroescavadeira para garantir que as vias estejam acessíveis novamente”, explicou.

No ramal Maravilha, que dá acesso às comunidades de Niterói e Santo Expedito, a realidade também começa a mudar. A agricultora Rosilene Buzate, moradora da região, afirma que a recuperação da estrada tem sido essencial para o dia a dia da comunidade. “A gente estava ilhado. Agora já conseguimos sair com o carro e voltar a vender nossos produtos na cidade. Esse trabalho veio em boa hora”, disse.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destaca que a secretaria atua com foco, planejamento e compromisso para atender da melhor forma possível as demandas das comunidades rurais. “Estamos atentos às necessidades dos moradores e seguimos com um cronograma firme de recuperação dos ramais. Nosso objetivo é garantir o direito de ir e vir das famílias e apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, que é fundamental para a economia local”, concluiu.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Lucas Rocha/Aguinaldo Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)